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軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」　老先生坐下！下一幕傻眼了

▲▼博愛座。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO臉色慘白，被阿姨叫起來讓座。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

最近博愛座爆衝突，年輕人不讓位，竟遭長輩大打出手！而一名網友回想某次當兵放假，途中狂拉肚子，臉色慘白搭捷運時，才坐一站就被陌生阿姨叫起來，說要讓位給老先生坐，沒想到老先生坐一站就下車，下一幕爆傻眼，讓原PO直呼「那一天真的覺得沒死在捷運上真的是萬幸！」

一名網友在Dcard表示，他曾經有次搭公車，發現整車老人都沒坐博愛座，反而是去坐一般車位，因此博愛座是空的。

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這衝擊的場景，讓原PO內心狂冒問號，「老人明明可以坐博愛座，為什麼不讓出一般座位，這樣全車的人都皆大歡喜？」此外，從新聞報導及自己遇到的經驗，讓原PO感嘆，「看過太多老人在吵博愛座，所以都有陰影，不敢坐博愛座，怕被找麻煩！」

說到讓位話題時，原PO忽然想起一個親身經歷，他當兵放假回台北，途中狂腹瀉，整個臉色蒼白搭捷運，豈料才坐一站，就被一位中年阿姨叫起來，要原PO讓位給一位老先生坐。

事實上，原PO是坐在一般位子上，並不是博愛座，他當下身體不適還是讓位了，下一幕超傻眼，「老先生才坐一站就下車，剛剛喊我站起來的阿姨馬上坐了下去」，原PO挺著虛弱身軀站到下車，且還轉公車才到家。

原PO忍不住抱怨，「那一天真的覺得沒死在捷運上真的是萬幸！不要以為只要是軍人就很強壯好嗎？軍人也會生病不舒服啊...再說只是當一年的義務役，當我特種部隊啊？」

底下網友熱議，「我國中時期某次坐捷運，也突然被叫起來讓座（我坐一般座位），睡夢中迷迷糊糊就起身了，可是還是超睏，站著睡差點摔死在捷運上，之後就很賭爛被迫讓座這種事情」、「我一坐下就戴耳機，目前沒有被叫起來讓座過」、「我以前同學少年白，他去哪都被讓座？ 一開始我們還以為他是教授」、「除非我看到比我更急需的人，推娃娃車的或其他搖搖晃晃的長者、受傷的，不然我為什麼不能坐呢」。

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