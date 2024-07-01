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大陸 大陸焦點 特派現場

生前最後訪談！　陸17歲羽球小將張志傑：想透過成績來證明自己

記者廖翊慈／綜合報導

大陸17歲的羽球小將張志傑30日，在印尼舉行的2024亞洲青年羽球錦標賽混合團體小組賽中，突然暈倒在球場上，因搶救無效，於當地時間6月30日23點20分去世。張志傑生前最後的訪談也引起眾人關注。

據《新浪新聞》報導，亞羽聯和印尼羽協1日發出公告表示，「中國單打運動員張志傑在傍晚的一場小組賽對陣日本隊的比賽中暈倒，賽事醫生和醫療小組對他進行了搶救。他在不到兩分鐘的時間內，就被救護車送往醫院，最終仍搶救不治。」

▲張志傑在賽場上暈倒。（圖／翻攝自微博）

▲張志傑在賽場上暈倒。（圖／翻攝自微博）

亞洲羽毛球協會、印尼羽毛球協會和組委會對張志傑的意外離世深感悲痛，並向張志傑的家人和中國羽毛球協會表示最深切的慰問，「世界羽壇失去了一位天才選手。」

▲張志傑去世。（圖／翻攝自北京青年報）

▲陸17歲羽球小將張志傑去世。（圖／翻攝自北京青年報）

報導指出，張志傑最後公開接受的央視訪談影片也引起了眾人關注。影片中，張志傑說道，自己對於輸掉的比賽並不氣餒，因為不服輸的個性，所以會加強訓練，並且更努力去練習，「反省很多，也調整好情緒，我想透過成績和比賽來證明自己！」

▲張志傑生前採訪。（圖／翻攝自微博）

▲張志傑生前採訪。（圖／翻攝自微博）

據悉，目前當地醫院方面尚未明確病因，中國羽球協會與亞洲羽球聯合會、亞洲青年羽球錦標賽組委會和印尼各方繼續保持聯繫，有新的資訊將及時向社會公佈。

根據公開資料顯示，張志傑2007年1月30日出生於浙江省嘉興市，曾效力於中國國家青年羽球隊。張志傑從幼兒園大班開始接受羽球啟蒙訓練，在小學三年級時，被就讀的嘉興市少體校送到浙江省隊。

2022年，張志傑參加中國U系列羽毛球比賽U15-17總決賽，並獲得15歲組男子單打冠軍。

2023年，張志傑獲得中國青年羽球錦標賽乙組男單冠軍、乙組男團冠軍。

2024年3月，張志傑幫助山東贏得中國青年羽球錦標賽乙組男團冠軍。

2024年6月，張志傑在中國羽球團體冠軍賽決賽上，所在的山東隊獲得亞軍。

2024年3月，張志傑在荷蘭青年羽球國際大獎賽上，獲得男單冠軍。

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