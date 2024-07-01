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大陸 大陸焦點 特派現場

山東艦現身菲律賓附近海域　軍事專家：正常訓練

▲▼大陸首艘國產航母山東艦政委宋文君介紹近期演訓情況。（圖／取自中共解放軍海軍官方微博）

▲解放軍山東艦。（圖／解放軍海軍微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸與菲律賓在南海近期發生多起衝突，外媒報導，有商業衛星拍到，大陸航母山東艦近日駛入了菲律賓附近的海域，疑似是為了威懾菲方。對此，大陸軍事專家張軍社表示，山東艦此次現身南海是正常訓練，但海上力量的提升，對個別挑釁的國家，自然是強而有力的威懾。

張軍社接受《環球時報》採訪時提到，山東艦自2019年底正式入列以來，已在南海、東海、台灣海峽等多海進行訓練，「此次山東艦現身南海是正常的訓練。」

▼菲律賓海巡艇遭陸方海警船以水砲夾擊。（圖／翻攝X）

▲▼菲律賓海巡艦艇遭中國海警船夾擊。（圖／翻攝X）

張軍社指出，中國航母在南海海域和西太平洋的遠海訓練均已經實現常態化，這與航母擔負的作戰任務密不可分，航母負責海上防禦，不能總是「宅」在母港中，必須在遠海訓練中提高航母及航母編隊的總體作戰能力。

張軍社說，「山東艦無論是在南海還是到西太平洋進行常態化訓練，都符合國際法和國際通行做法，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力，有利於維護地區和世界的和平穩定。」

張軍社認為，包括航母、「萬噸大驅」等在內的中國海軍海上力量的發展以及海上作戰能力的提升，可以使中國海軍有效地維護國家領土主權和海洋權益，「這對個別針對中國實施侵權挑釁的國家而言，自然是強有力的威懾。對於一些國家在南海海域的侵權挑釁行為，中國軍隊會堅決捍衛中國的領土主權和海洋權益。」

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關鍵字：

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