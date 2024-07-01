台南市勞工局境外生訪視關懷　企業關心外籍生工讀情形

▲台南市勞工局偕同內政部移民署，前往永康區大大電子公司，訪視於該公司工讀之崑山科技大學新南向產學合作國際專班120名越南籍學生，關懷其求學及工讀情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲關心外籍生在台生活及權益，指示勞工局辦理「境外生訪視關懷服務」，1日 勞工局偕同內政部移民署，前往永康區大大電子股份有限公司，訪視於該公司工讀之崑山科技大學新南向產學合作國際專班120名越南籍學生，關懷其求學及工讀情形。

勞工局局長王鑫基表示，勞工局自2019年開始與內政部移民署合作，首創「新南向訪視關懷服務」，主動走訪各大專院校新南向專班及境外生實習企業。2022年該服務擴大至港澳生及其他外籍生，並更名為「境外生訪視關懷服務」，迄今已服務超過4100名境外生。

大大電子沈經理志廷感謝勞工局和移民署的訪視關懷服務，並強調公司對這些外籍學生的認真態度和優異表現非常滿意，公司業將表現優異的畢業外籍生轉聘為外國專業人員，部分亦派駐越南廠擔任儲備幹部，實現理想的就業規劃。崑山科技大學民生應用學院院長暨國際專修部主任馮啓宏亦感謝本服務成功在學校、外籍生和企業間搭起溝通的橋梁，也提醒了各方應注意的相關法令事項，確保外籍生能夠得到全面的保障。

勞工局長王鑫基表示，對於目前新南向政策入學的外籍學生之勞動權益是勞工局目前主動介入關懷及協助的服務之一，走入外籍學生之就讀學校及實習企業與其互動，了解其狀況與需求並給予即時的協助，使黃偉哲市長偉哲「希望家園」的理念，不止受惠於市民，連共同在台南市求學或工作的外國人亦可共同感受到本市的溫暖，未來勞工局也將在業務範圍內隨時配合學校、企業及學生需求，主動前往提供服務。

移民署表示，由於國內外詐騙案頻傳，加上過去曾傳出外籍學生遭受勞力剝削新聞，持續與勞工局攜手關心學生實習工讀環境並加強宣導法規，同時鼓勵優質廠商提供更多實習機會給外籍學生，為台灣留下優秀產業人才。勞工局也提醒台南市雇主，聘僱外籍生時一定要查驗並照相留存其學生證正本（確認該學期有註冊）、居留證正本（確認在我國可有效居留）以及勞動部核發的工作許可函（且須注意許可效期，確認其可以合法工作），前開查驗證件缺一不可，且非寒暑假期間每週工時不得超過20小時；如對於聘僱外籍生相關規定有疑問，亦可逕洽勞工局（永華市政中心林先生，電話06-2936983或民治市政中心蔡小姐，電話06-6377251），勞工局將竭誠提供服務。