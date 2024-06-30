　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南做工行「繕」不停息　市長夫人劉育菁親慰勞

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為實現黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，結合「做工行善團」在修繕團隊長期努力及支持下，攜手同心改善破舊的老屋狀況，改善弱勢族群住宅環境不佳的問題，讓市民和弱勢族群能安心立命，市長夫人劉育菁特地帶餐點及飲品慰勞志工，大台南總工會陳美靜副理事長也到現場關懷為志工加油打氣。

住在關廟的87歲方姓獨居老人，住屋被一場無情大火祝融，妻小均已往生，因每月僅靠8千多元的中低收老人生活津貼維持生活，經濟條件不允許改善災後房屋。勞工局接獲通報從4月開始場堪，5月便開始為殘破老屋逐步上新裝。經過了2個月的努力，本來殘破的家園已經架構好重要的鋼板和疏通整間房子的電氣，屋內隔間和鋁門也都換上新裝，這週由泥水工會開始進行內部牆壁水泥的粉刷和補修施工作業，志工們週週出勤週週行繕，共同創造一個充滿愛的居住環境。

居住學甲區的謝老先生獨自居住在破舊老房，收入微薄，現年已81歲。案主每月僅領取中低收入老人生活津貼約8千多元，經濟狀況僅能維持基本生活，無力修繕住處。居住房屋年久失修，屋頂破洞，天花板大片木材剝落頹壞、木門窗戶等多處嚴重破損，居住環境不佳。經勞工局「做工行善團」於5/31會勘後，為案家安排屋頂鐵板重新安裝、內部重新裝潢、衛浴設備安裝、更新電線燈具設備、油漆美化等工程。上週日已由電氣工會打頭陣進行移電表申請臨時電施工，本週週間則由泥水工會拆除團隊已完成屋頂磚瓦、天花板拆除清運施工，後續將由各工會依序進場，齊為改善案主居住環境，維護基本生活品質共同努力。

此外，台南市木工業職業工會志工也至永華市政中心及永康區，將汰換的辦公桌椅及二手家具載運到官田區的二手家具倉庫，並在倉庫製作衣櫥，油漆工會上漆作業，社團法人台南市勞工志願服務協會志工協助整理倉庫的空間，以便妥善保存更多各界捐贈的二手家具。

勞工局王鑫基局長表示，做工行善團的志工們犧牲假日，接力為弱勢家庭修繕，今日家庭志工檔有大台南總工會監事林文一及陳家蓁夫妻檔，泥水工會蔡德發及邱秋香、謝孟峰及林宜靜夫妻檔，胡柳諄玲及胡盛灝母子檔，以及木工工會的王宗宸及蔡沛幀賢伉儷，油漆工會李美芬、李建達、李美瑩及薛志強一家四人，台南市勞工志願服務協會也出動8對夫妻檔，有楊伯池及陳秀琴、李俊平及陳美華、莊志偉及謝芬蘭、歐陽輝安及梁美淑、陳來發及苑秀芳、田崑遲及黃美玲、曹至清及陳雪惠、黃吉利及吳秋美，透過大家的行「繕」致力讓台南市成為「有情有疼心」的城市。

ET快訊
南韓女實況主來台熱倒街頭！醫推斷恐「罹2病」非中暑
沈伯洋示警看A片恐「被中共掌握個性」　藍委：我到底看了三X
全台最大百貨動土　玟星開唱湧上萬粉絲
快訊／機車入侵台鐵車站　遭新自強號撞飛
王仁甫蒙古超馬250公里完賽…與季芹失聯真相曝
左手賣右手買！上市公司大股東涉炒股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本世界遺產登錄應援會捐款　支持阿里山地區紅檜造林

居民牙痛要叫救護車！偏鄉醫療人力匱乏　醫療站長籲須新血加入

嘉義旺萊山不只做鳳梨酥　做成酵素再奪國際食品大獎

嘉義東石海之夏祭煙火秀7／27登場　施放規模較勝以往

黃偉哲拚農產外銷再創佳績　日本關西知名超市首度上架台南芒果大熱銷

嘉義縣打造失智友善環境　溫馨手鍊+個人衛星定位器輔具防走失

一起愛地球　嘉義縣減塑行動自備購物袋換好禮

嘉縣長照涵蓋率破百　108.51%全國第一

推廣本土語言　嘉義縣推本土饗宴暨家鄉百問競賽

台南做工行「繕」不停息　市長夫人劉育菁親慰勞

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

金曲紅毯偉晉「跟誰都能聊」　多組帥爸「帶娃出席」超級萌

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

日本世界遺產登錄應援會捐款　支持阿里山地區紅檜造林

居民牙痛要叫救護車！偏鄉醫療人力匱乏　醫療站長籲須新血加入

嘉義旺萊山不只做鳳梨酥　做成酵素再奪國際食品大獎

嘉義東石海之夏祭煙火秀7／27登場　施放規模較勝以往

黃偉哲拚農產外銷再創佳績　日本關西知名超市首度上架台南芒果大熱銷

嘉義縣打造失智友善環境　溫馨手鍊+個人衛星定位器輔具防走失

一起愛地球　嘉義縣減塑行動自備購物袋換好禮

嘉縣長照涵蓋率破百　108.51%全國第一

推廣本土語言　嘉義縣推本土饗宴暨家鄉百問競賽

台南做工行「繕」不停息　市長夫人劉育菁親慰勞

日本世界遺產登錄應援會捐款　支持阿里山地區紅檜造林

李一桐遭「超巨蜈蚣」襲擊鑽進衣袖！　驚悚過程全被拍認了：嚇暈

居民牙痛要叫救護車！偏鄉醫療人力匱乏　醫療站長籲須新血加入

嘉義旺萊山不只做鳳梨酥　做成酵素再奪國際食品大獎

小米冷氣來勢洶洶！　格力女董座開嗆「你的技術是什麼？」

「看什麼類型A片可以證明是台派？」　藍委酸沈伯洋資訊戰大師

高捷RK1岡山車站通車了　賴清德、陳其邁試乘宣布「免費」好消息

超大UFO出沒美國劇場上空　目擊者：盤旋30秒「憑空消失」

金曲獎／林俊逸無緣拿歌王星友齊打氣　「曾國城超暖1舉動」力挺！

嘉義東石海之夏祭煙火秀7／27登場　施放規模較勝以往

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

地方熱門新聞

台中豐原金虎爺徒步進香　西螺福興宮熱情接駕

原美國學校開始施工童小芸強烈譴責土地賤租給建商

住戶烹飪不慎頻發生火警南消強化宣導

林內鄉長罷免通過第一階段　劉姿言：今天才知道

這年齡層最容易被詐騙　基隆Podcast揭露人性弱點

基隆暖暖親水季戲水消暑　謝國樑提醒注意安全

嘉義市星光饗宴路跑　完賽品嘗總鋪師經典菜色

2024桃園蓮花季開幕　蓮田綻放蓮花歡迎欣賞

基隆首辦市長盃競技疊杯大賽　老幼普特共融同場競技

戲水安全最重要南消四大加強防溺教育與巡邏

侯友宜、卓榮泰視察淡江大橋　力拚2025年底完工

中壢午後大雷雨3千戶停電　台電：高壓線路故障

台南國際芒果節玉井芒果開賣啦！　

臺東長濱六校聯合教學成果發表展現自主學習力

更多熱門

相關新聞

「台南 400 農漁地景藝術節」地景劇場走馬瀨登場

「台南 400 農漁地景藝術節」地景劇場走馬瀨登場

「台南 400 農漁地景藝術節」地景劇場第三場演出，29日在走馬瀨農場登場，由朱宗慶打擊樂團2帶來親子音樂會《藝擊玩家》；透過音樂互動，帶出台南畜產的產業文化特色，也藉由打擊樂帶領大小朋友環遊世界。

台南水道博物館五色鳥癱軟園區研判體力衰弱

台南水道博物館五色鳥癱軟園區研判體力衰弱

台南市農會牧草節活動豐富歡迎大小朋友來體驗

台南市農會牧草節活動豐富歡迎大小朋友來體驗

黃偉哲快閃馬來西亞行銷芒果首次在大馬超市亮相

黃偉哲快閃馬來西亞行銷芒果首次在大馬超市亮相

即／台南學甲灌溉溝渠男子落水　救起已死亡

即／台南學甲灌溉溝渠男子落水　救起已死亡

關鍵字：

台南做工停息劉育菁慰勞

讀者迴響

熱門新聞

閃婚越南妹！年薪200萬台男1原因想離婚

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

儒哥車隊遭砂石車逼車...女學生險捲輪下！

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

騎士倒臥機車身亡　2民眾關切仍發生憾事

國家警報大響！大雷雨襲1地　警戒區出爐

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

更多

最夯影音

更多

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面