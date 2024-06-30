台南做工行「繕」不停息　市長夫人劉育菁親慰勞

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為實現黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，結合「做工行善團」在修繕團隊長期努力及支持下，攜手同心改善破舊的老屋狀況，改善弱勢族群住宅環境不佳的問題，讓市民和弱勢族群能安心立命，市長夫人劉育菁特地帶餐點及飲品慰勞志工，大台南總工會陳美靜副理事長也到現場關懷為志工加油打氣。



住在關廟的87歲方姓獨居老人，住屋被一場無情大火祝融，妻小均已往生，因每月僅靠8千多元的中低收老人生活津貼維持生活，經濟條件不允許改善災後房屋。勞工局接獲通報從4月開始場堪，5月便開始為殘破老屋逐步上新裝。經過了2個月的努力，本來殘破的家園已經架構好重要的鋼板和疏通整間房子的電氣，屋內隔間和鋁門也都換上新裝，這週由泥水工會開始進行內部牆壁水泥的粉刷和補修施工作業，志工們週週出勤週週行繕，共同創造一個充滿愛的居住環境。



居住學甲區的謝老先生獨自居住在破舊老房，收入微薄，現年已81歲。案主每月僅領取中低收入老人生活津貼約8千多元，經濟狀況僅能維持基本生活，無力修繕住處。居住房屋年久失修，屋頂破洞，天花板大片木材剝落頹壞、木門窗戶等多處嚴重破損，居住環境不佳。經勞工局「做工行善團」於5/31會勘後，為案家安排屋頂鐵板重新安裝、內部重新裝潢、衛浴設備安裝、更新電線燈具設備、油漆美化等工程。上週日已由電氣工會打頭陣進行移電表申請臨時電施工，本週週間則由泥水工會拆除團隊已完成屋頂磚瓦、天花板拆除清運施工，後續將由各工會依序進場，齊為改善案主居住環境，維護基本生活品質共同努力。



此外，台南市木工業職業工會志工也至永華市政中心及永康區，將汰換的辦公桌椅及二手家具載運到官田區的二手家具倉庫，並在倉庫製作衣櫥，油漆工會上漆作業，社團法人台南市勞工志願服務協會志工協助整理倉庫的空間，以便妥善保存更多各界捐贈的二手家具。



勞工局王鑫基局長表示，做工行善團的志工們犧牲假日，接力為弱勢家庭修繕，今日家庭志工檔有大台南總工會監事林文一及陳家蓁夫妻檔，泥水工會蔡德發及邱秋香、謝孟峰及林宜靜夫妻檔，胡柳諄玲及胡盛灝母子檔，以及木工工會的王宗宸及蔡沛幀賢伉儷，油漆工會李美芬、李建達、李美瑩及薛志強一家四人，台南市勞工志願服務協會也出動8對夫妻檔，有楊伯池及陳秀琴、李俊平及陳美華、莊志偉及謝芬蘭、歐陽輝安及梁美淑、陳來發及苑秀芳、田崑遲及黃美玲、曹至清及陳雪惠、黃吉利及吳秋美，透過大家的行「繕」致力讓台南市成為「有情有疼心」的城市。