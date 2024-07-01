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夏日炎炎台南消暑好去處　文化局推出多種降暑活動歡迎chill一下

▲炎炎夏日來臨，暑氣逼人更襲捲全台，台南市文化局所轄各園區與場館，已備好推出各項降暑活動及優惠，陪你一起度過這熱情如火的燃燒夏天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲炎炎夏日來臨，暑氣逼人更襲捲全台，台南市文化局所轄各園區與場館，已備好推出各項降暑活動及優惠，陪你一起度過這熱情如火的燃燒夏天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

炎炎夏日來臨，暑氣逼人更襲捲全台。幾乎天天攝氏30 度˚C以上的台南，降暑、吃冰的好去處在哪裡？台南市文化局所轄各園區與場館，已備好推出各項降暑活動及優惠，陪你一起度過這熱情如火的燃燒夏天。

文化局首波推出大家敲碗期待已久「隆田ChaCha文資教育園區放水活動」，第一階段放水日期為6月23日至7月7日上午9時至17時(每周二休館)，讓小朋友可以坐上泳圈來場漂漂河體驗。

▲炎炎夏日來臨，暑氣逼人更襲捲全台，台南市文化局所轄各園區與場館，已備好推出各項降暑活動及優惠，陪你一起度過這熱情如火的燃燒夏天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另熱門戶外景點山上水道花園博物館則推出「水道抗夏三寶：樹蔭、水池、冰品好」，園區內藝術沙坑有大片樹蔭遮蔽，且旁邊還有八田戲水池，熱的時候就跳下去讓自己全身清涼，當然水道咖啡，有超好吃的木瓜牛奶、芒果冰及霜淇淋，讓你享受大自然時也能沁涼一下。而古蹟區則推出「古蹟熱涼遮堡」專案：凡超過攝氏30度C，罐裝成功啤酒特價30元，古堡小舖霜淇淋與綠豆沙9折優惠，期間即日起至7月31日止。

▲炎炎夏日來臨，暑氣逼人更襲捲全台，台南市文化局所轄各園區與場館，已備好推出各項降暑活動及優惠，陪你一起度過這熱情如火的燃燒夏天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

如果不喜歡戶外活動，歡迎來到室內場域，台南市立圖書館永康總圖特別規劃「透心涼飲品主題書單」、「閱讀活動講座」，以及「旅讀集章：借書集點遊世界」等抗暑閱讀活動；另結合館內打咖啡，推出憑借閱證美式咖啡折10元，購買2支霜淇淋可折抵30元等消暑優惠。

▲炎炎夏日來臨，暑氣逼人更襲捲全台，台南市文化局所轄各園區與場館，已備好推出各項降暑活動及優惠，陪你一起度過這熱情如火的燃燒夏天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

如果你喜歡展演活動，文化中心有各項「藝文抗暑散策」，在台南文化中心有音樂劇《螢火蟲之墓》、台南400《流浪之歌音樂會-入城》、第六十一屆「國風書畫展」、林金田由具象蛻變到抽象創作邀請展、台南新象＊日本九州藝術交流展；而在歸仁文化中心有2024台南四百箏和鳴─九龍戲珠箏和鳴、【未成曲調先有情Ⅲ】、《嶄新的紀元》新化TAVOCAN管樂團及《印象歸仁》三校聯合音樂會等以及靜謐˙藝境~陳貞吟個展、藏在我心~沈敏子壓克力創作展等，來文化中心在藝文氛圍中沈澱心情。準備好迎接暑假的來到了嗎？歡迎來到台南，在享受藝文中一起解暑吧！

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