新生兒死亡！醫師、院方「遭判賠1400萬」　原因被轟爆：醫界心寒

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

前台大醫院兒科醫師、YouTuber「蒼藍鴿」昨指出，最近有法官因新生兒死亡，判醫生及院方賠償1400萬元，而此金額是假設小孩長大後，所能拿出來扶養父母的錢，這判例讓他錯愕不已，直言「醫界心寒至極。」

蒼藍鴿昨在YouTube頻道發文提到，「最近傳出有法官因為新生兒死亡，判醫院跟醫生要賠父母1400萬，這個金額的一大部分，是用這個新生兒長大後，能扶養父母的金錢算出來的。」

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這讓他不以為然，傻眼表示「先不談養兒防老這個爭議話題，如果法律是這個邏輯，那扶養一個孩子長大的花費（粗估是1000萬），是不是要先生出來給醫院跟醫師？」

▲此案引爆眾怒。（圖／翻攝自YouTube／蒼藍鴿的醫學天地）

最後，蒼藍鴿更感嘆，「對於醫界而言是心寒至極；對於民眾而言，之後更難找到婦產科跟兒科醫師了，醫醒銬不是喊假的。」

對此，大票網友留言表示，「新生兒死亡賠償金，民事卻判父母扶養費用？那小孩出生前是花了父母多少錢了？更何況出生流程都沒結束，也沒上戶政登記就判定小孩應具扶養父母義務？這邏輯哪裡怪怪的？」「把孩子未來可能賺的錢當做自己的，所以提出要醫院賠償給自己？」「還有機會上訴，覺得1400萬這賠償金額太扯。酒駕撞死人都還沒這個賠償金額的一半，結果因為醫療疏失要賠那麼多錢」、「身為二寶媽，經歷過兩次自然產，也覺得1400萬真的有點太扯」、「看了判決書，覺得這個判決很誇張，死因明顯是胎便吸入，跟引產的方式無關」、「法官要確定這個小孩長大後會養父母欸」。

還有護理背景的網友直言，「這件事判賠1000多萬出來的確很打擊醫界士氣，是不是以後高危險妊娠醫院都不收，產婦反而淪為醫療人球。」