　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新生兒死亡！醫師、院方「遭判賠1400萬」　原因被轟爆：醫界心寒

▲桃園市陳姓婦產科醫師去年11月為女子診斷有漏尿問題，後來進行陰道修補手術時，麻醉與手術同時進行，導致女子一度命危，事後被救回卻成植物人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

前台大醫院兒科醫師、YouTuber「蒼藍鴿」昨指出，最近有法官因新生兒死亡，判醫生及院方賠償1400萬元，而此金額是假設小孩長大後，所能拿出來扶養父母的錢，這判例讓他錯愕不已，直言「醫界心寒至極。」

蒼藍鴿昨在YouTube頻道發文提到，「最近傳出有法官因為新生兒死亡，判醫院跟醫生要賠父母1400萬，這個金額的一大部分，是用這個新生兒長大後，能扶養父母的金錢算出來的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這讓他不以為然，傻眼表示「先不談養兒防老這個爭議話題，如果法律是這個邏輯，那扶養一個孩子長大的花費（粗估是1000萬），是不是要先生出來給醫院跟醫師？

▲此案引爆眾怒。（圖／翻攝自YouTube／蒼藍鴿的醫學天地）

▲此案引爆眾怒。（圖／翻攝自YouTube／蒼藍鴿的醫學天地）

最後，蒼藍鴿更感嘆，「對於醫界而言是心寒至極；對於民眾而言，之後更難找到婦產科跟兒科醫師了，醫醒銬不是喊假的。

對此，大票網友留言表示，「新生兒死亡賠償金，民事卻判父母扶養費用？那小孩出生前是花了父母多少錢了？更何況出生流程都沒結束，也沒上戶政登記就判定小孩應具扶養父母義務？這邏輯哪裡怪怪的？」「把孩子未來可能賺的錢當做自己的，所以提出要醫院賠償給自己？」「還有機會上訴，覺得1400萬這賠償金額太扯。酒駕撞死人都還沒這個賠償金額的一半，結果因為醫療疏失要賠那麼多錢」、「身為二寶媽，經歷過兩次自然產，也覺得1400萬真的有點太扯」、「看了判決書，覺得這個判決很誇張，死因明顯是胎便吸入，跟引產的方式無關」、「法官要確定這個小孩長大後會養父母欸」。

還有護理背景的網友直言，「這件事判賠1000多萬出來的確很打擊醫界士氣，是不是以後高危險妊娠醫院都不收，產婦反而淪為醫療人球。」

ET快訊
三重2女命危　同婚伴侶受困火窟
賴品妤曬「Y2K穿搭」下身解扣了！　網瘋朝聖：是娜美
帶妝跑第一！田徑女神「假睫毛掉了」全放送　整場錯愕
三重同婚伴侶命危！媽媽抱狗逃出…昏厥癱軟在地
女街頭直呼：好帥！　陽光警身分曝
搭去淡水「驚醒在象山」刷不出去！站務員傻：搭了5小時
快訊／三重透天厝火警　2人無呼吸心跳
快訊／京都迎「警報級暴雨」　JR多列車確定停駛
樂天女神死會！下班夜會帽T男　同居跡象早翻出

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

無人拉麵店闆娘公審網友　同業曝心聲：1個月被偷20多包

台灣高鐵「飯店聯票」限時優惠開跑　訂房+車票最多省4800元

賴品妤泰國曬「Y2K穿搭」下身解扣了！　網瘋朝聖：是娜美

新生兒亡判賠1400萬「重擊醫界」！台大醫：大打高風險科士氣

接棒彭啓明網路節目　鄭明典登場報天氣：午後雷陣雨會持續

一堆人感冒！醫曝兒童藥水別做「這件事」：藥品會失效

台灣豬瘟拔針周年　農業部：可望成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」

媳婦哺乳也要看！超噁公公：妳現在已經是我女兒了

Lulu配音《腦筋急轉彎2》效果超好！他點名2男星更猛：經典神作

躲房間吃消夜「被男友媽念」　她討拍：不行嗎？網一面倒不挺

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

熱狗表演麥克風出包「快尿褲子」　封王前算塔羅吐心聲：X！好想拿獎

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

儒哥車隊上武嶺遇砂石車逼車　女學生險被輾！警開罰＋扣牌

金曲獎杯使用介紹：按摩.練功...跟放著（？）　#星光雲REELS

無人拉麵店闆娘公審網友　同業曝心聲：1個月被偷20多包

台灣高鐵「飯店聯票」限時優惠開跑　訂房+車票最多省4800元

賴品妤泰國曬「Y2K穿搭」下身解扣了！　網瘋朝聖：是娜美

新生兒亡判賠1400萬「重擊醫界」！台大醫：大打高風險科士氣

接棒彭啓明網路節目　鄭明典登場報天氣：午後雷陣雨會持續

一堆人感冒！醫曝兒童藥水別做「這件事」：藥品會失效

台灣豬瘟拔針周年　農業部：可望成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」

媳婦哺乳也要看！超噁公公：妳現在已經是我女兒了

Lulu配音《腦筋急轉彎2》效果超好！他點名2男星更猛：經典神作

躲房間吃消夜「被男友媽念」　她討拍：不行嗎？網一面倒不挺

趙娟週加入統一獅！首隊擁有韓日台啦啦隊成員　5日大巨蛋應援

Key市場狂被認出！突收暖心咖啡　親自上門回謝：至少收下我簽名

女上男下動太快遭喊卡！謝欣穎「床戲」激戰林柏宏

雲科大龍潭商圈停車難　店家與男大生互嗆！一句話提告恐嚇

山東艦現身菲律賓附近海域　軍事專家：正常訓練

李灝宇雙安外加1盜　鄭宗哲敲本季第11支二壘安打

印尼宣布　對中國商品徵收200％關稅

食藥署新署長今正式上班！莊聲宏：深感責任重大

恢復客輪直航才有陸團客赴台？　民進黨批陸政策「矛盾」

93歲超狂阿嬤「血管年齡僅20歲」！養身秘訣曝光...洗澡必做1事

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

公司要求員工輪流掃廁所！老鳥卻都搶著做

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

西門町「豪大大雞排」無預警停業！　快1個月沒開原因曝

拉麵店PO客人照片公審　付100元才能刪貼文

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

娶18歲越南新娘生娃　40歲型男：台女要求高

「太陽公公一直加班」　今午後下最大地區曝

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

天選之人「首次確診」曝4症狀：以為只是小感冒

南韓YTR肌肉山山緊急送醫！診斷結果曝光

更多熱門

相關新聞

灌醉兄弟猥褻他老婆　惡狼遭判刑+賠103萬

灌醉兄弟猥褻他老婆　惡狼遭判刑+賠103萬

台中一名薛姓男子去年3月到朋友家參加聚會，一群人飲酒狂歡到隔日凌晨，薛男在其他賓客離開後，先將酒醉的友人送上樓，下樓後見友人妻子獨自在整理餐桌，竟伸出狼爪襲胸還摸下體，被害人嚇得立刻夾緊雙腿不斷揮手反抗，但仍遭強制猥褻得逞。台中地院審理後，依強制猥褻罪判薛男6個月徒刑，得易科罰金；民事部分，應賠償友人妻子103萬5千元，可上訴。

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

驚人！60歲婦戒水果脂肪肝消失

驚人！60歲婦戒水果脂肪肝消失

待退法官荒腔走板　學弟批：爛攤子

待退法官荒腔走板　學弟批：爛攤子

皮膚科醫師教曬後黃金修護期3步驟

皮膚科醫師教曬後黃金修護期3步驟

關鍵字：

法官醫生賠償新生兒醫界

讀者迴響

熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

死傷不斷！　9成聯結車竟如「瘋火輪」

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

公司要求員工輪流掃廁所！老鳥卻都搶著做

金曲獎頻出包！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

西門町「豪大大雞排」無預警停業！　快1個月沒開原因曝

比賽一半倒地狂抽搐！陸羽球運動員張志傑離世

更多

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面