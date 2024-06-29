法官嫌未標明「證據在哪一頁」判不受理　法界炸鍋：快退休擺爛！

▲新竹地院法官陳健順多份判決在司法圈引起爭議。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

新竹地方法院待退法官陳健順近來屢屢出現爭議判決，除了批評檢警查緝詐團人頭帳戶，是在「浪費司法資源」，24日針對一起竊盜案件，違背審判規則，以檢察官沒有寫出證據在卷宗的「第幾頁」、「影響法院審判效率」等理由，判決公訴不受理，法院同僚看不下去，批陳健順「荒腔走板」，更有檢察官譏司法院長許宗力只顧著忙廢死，不管司法與人民的距離。

法官陳健順曾調高院二審辦事3年，擔任過庭長、審判長，在2016年間，就曾在審判一件公然侮務案件時指出，罵人「垃圾」屬於人與人溝通之間的負面評價，被告因無真實惡意獲判無罪，結果高院直接推翻陳健順見解，改判被告有罪確定。2024年間，陳健順又另外在1件詐團人頭帳戶的無罪判決中指出，若繼續輕易起訴、認定這種人頭案件有罪，「整體司法審判及偵查系統陷入案件泥沼之中而無法自拔，此雖極無奈，實則咎由自取也。」

即將在7月退休的陳健順，在6月24日做出另一項引發爭議判決，新竹王姓男子順手牽羊，偷走機車前置物箱內的錢包、學生證，被依竊盜罪起訴，檢察官依實務做法，在起訴書中列舉證據清單，包括被告供稱取走錢包的過程、監視錄影畫面翻拍照片30張等。

但陳健順卻在簡式判決中指出，檢察官應該在證據清單中，詳細指明證據出處，例如在警詢筆錄第幾頁有何具體內容，否則只是「空泛」列出證據，否則法院耗費時日尋找證據所在，「嚴重影響法院審判案件之效率」，最後以起訴程序違法為由，判決這起竊盜案公訴不受理。

▲有法官不認同陳健順的法律見解，批評判決內容是「荒腔走板」。（示意圖／pixabay）

這種特殊意見，不但與《國民法官法》新制，力求檢察官避免在起訴書類中，讓國民法官產生誤導、先入為主觀念的要求大相逕庭，檢察官更是憤憤不平，質疑陳健順法官的意思，「是要檢察官直接寫判決書嗎？」

法官內部論壇也對這件竊盜判決感到不滿，「簡式判決，刑事訴訟法就是規定要為有罪判決(指若無法直接判有罪，應回歸正常訴訟程序)，你(指陳健順)硬是違反規定要判免訴，甚至主張簡式審判程序可以判無罪，那是因為後續的爛攤子你不用扛」，「我不認為你這叫有guts，更像以鄰為壑」。

法院同僚不以為然的認為，陳健順大可投書放砲，罵罵許宗力或罵罵法務部長，「但你都不是，以幾篇荒腔走板的判決，自以為是的展現的正義，但實則違背法律規定，後續的包由同事承擔，這不是一位資深的大學長該留下的風範」。

北部1名檢察官更直接點名許宗力，「司法院形象已日益崩壞，導致今年檢察官申請轉任法官之人數創下近年新低，迄今對本件仍默不作聲，毫無作為。而許宗力因眷戀權位，未循憲政慣例辭職，現階段只顧藉由籌劃廢死謀求歷史定位，在貪圖個人美名時，是否應檢視一下司法與一般民眾的距離，已經越來越遠。」

新竹地檢29日發布新聞稿表示，尚未收受這件竊盜案判決書，但根據司法院的公開查詢系統，認判決所載理由違背法令，將依法提起上訴。