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少吃這款「健康食品」　60歲婦人脂肪肝消失！　還瘦10公斤

（示意圖／pixabay）
▲醫生提醒，水果要謹慎攝取。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

隨著現代人的飲食精緻化、高熱量化，不少民眾或多或少都有脂肪肝的問題。但近日就有醫師分享案例，指出一名平日就有運動習慣的60歲婦人，一年前檢查時原本還有中度脂肪肝，但是一年後再次檢查，竟然脂肪肝完全消失，甚至還減重10公斤。在醫師詢問之下，這才知道，原來該名婦人戒除掉自己飲食上最大的嗜好，就是「吃水果」。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘日前在FB上發文表示，日前幫一位60多歲的阿姨做超音波，明明病歷上寫著去年檢查是有中度脂肪肝，可是這次肝臟完全正常、脂肪消失了。錢政弘醫師就很好奇地問她最近是不是瘦了？阿姨回答這一年瘦了快10公斤。

後續追問之下，錢政弘醫師才知道，阿姨一年前體重是66公斤，長期有高血壓和中度脂肪肝，因為血糖慢慢在上升，所以讓她決定要減少水果的攝取量。

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據阿姨的描述，以前很愛吃水果，例如鳳梨、葡萄、芒果、西瓜等，自己一個人一天可以吃掉一顆鳳梨，當知道水果的糖分太高之後，她開始減少吃水果，吃的量變為原本的2成，結果體重就漸漸瘦下來，瘦到51公斤，最近才稍微復胖到56公斤。而阿姨的行為也間接改變先生的飲食習慣，也讓先生跟著一起變瘦，從80公斤瘦到60多公斤。

錢政弘醫師聽到阿姨的描述後，又追加詢問阿姨是否有運動習慣，阿姨也坦承表示本來就有運動的習慣，以前都有在健走「可是沒什麼用，還是少吃差最多！」

錢政弘醫師也補充說明，台灣的水果很厲害，香甜又多汁，好吃到很難自我控制，想找到比較不甜的都很難，奉勸想減重的人可以把「水果視為甜點，跟蛋糕算同等級別」謹慎攝取。覺得自己太瘦，想變胖的人就鼓勵多吃一點。

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