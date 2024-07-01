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娶18歲越南新娘被酸爆！40歲型男「3關鍵」逆轉風向　一票人狂讚

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人Threads）

▲40歲型男娶小22歲的越南嫩妻。（圖／翻攝自當事人Threads）

記者周亭瑋／綜合報導

40歲髮型設計師Nick先前砸70萬，娶18歲越南新娘陳氏錦貴（Trần Thị Cẩm Quy），此事掀起兩派論戰，事後他受訪吐露心路歷程，更道出自己的目標、可能面臨的問題等，其條理清晰讓不少人改觀，洗版狂讚「觀念非常正確，是個好男人啊」、「非常祝福他們」。

Nick日前接受YouTube頻道「搭妳嗎好啊」的專訪，大談個人感情經歷、為何透過仲介找越南新娘、台灣兩性生態等，他坦言，「現在他要找對象，希望以有小孩為目的，可能沒辦法找年齡太高的女性，但比較年輕一點，20幾歲或30歲出頭的女生，對方會覺得自己還很年輕，不想要那麼快有小孩綁住自己的生活，但我已經40歲了，步調沒辦法一致。」

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對於娶了小自己18歲的嫩妻，Nick直言，「畢竟太太年紀這麼小，我的話比較成熟，所以我自己會先預設，以後很多事情我必須要讓著她，這個都是我考量過的。」

而在被問到「追求台灣女生真的無望嗎？」時，Nick也中肯表示，沒有無不無望的問題，只是自己的能力在哪，就選擇比較匹配的，不要越級打怪就好。

▲Nick吐露內心想法。（圖／翻攝自YouTube／搭妳嗎好啊）

▲Nick吐露內心想法。（圖／翻攝自YouTube／搭妳嗎好啊）

對此，就有網友在PTT發文評論，「男主講話很有條理，完全知道自己想要什麼，也有心理準備，會面對什麼樣的問題。面對各種質疑，都能很平緩，而且有邏輯地說出自己的想法。」

同時他也列出訪談重點，「1.男主經歷過十年的感情，並能夠和伴侶互相磨合到相處愉快，但分手原因沒說。2.非常想要小孩和家庭生活，但自知已經沒時間再從頭磨合。3.相愛容易相處難。如果彼此生活目標一致，再來慢慢培養感情有何不可？4.他是懂得和女性相處、照顧她們、討她們歡心的人，他認為，終究是要懂得如何跟女生相處，否則不管怎麼樣產生的婚姻，都不會長久幸福。」

而影片曝光後，網友們也湧入留言，「Nick沉穩又帥，本來以為是痞痞的那種，結果說話很有條理、有點太帥，真的祝福你們婚姻順利」、「男生給的方向很務實，也很有責任心，這個影片性價比很高，聽得懂的人就知道他的質量在哪裡」、「祝福Nick！過程不重要，重要的是結果」、「以這個年紀來說，Nick外型是真的很不錯，工作收入也很不錯，其實對於外籍配偶是很吸引人的，如果是禿頭肥肚的大叔，外配也不會喜歡，所以他根本不會有後面的問題，還是恭喜Nick新婚愉快」、「來賓的口條比主持人好太多了」、「有錢有腦又高又帥，交往上各方面具備優勢選擇權的條件，仍然選擇只找願意定下來的另一半，而不是到處去亂搞，這純愛戰神吧」。

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