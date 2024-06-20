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人妻自爆「爬玉山」愛上閨蜜！離婚帶小孩同居　綠帽夫氣炸提告

▲▼同志,同性戀,同婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台北一名人夫離婚後，發現前妻在婚內就偷吃閨蜜。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名男子阿偉(化名)離婚後，懷疑前妻美美(化名)婚內就偷吃閨蜜，美美在阿偉的質問下坦承，離婚前一年去玉山旅遊時和閨蜜發展出愛情，氣得阿偉將美美和閨蜜告上法院。法官審理，認為兩人侵害配偶權屬實，審酌阿偉收了前妻10萬元後對她撤告，判閨蜜要賠10萬，可上訴。

阿偉指出，他和前妻美美結婚8年，於2022年2月離婚，然而美美在婚內就出軌閨蜜，經他詢問美美，美美也自承「我就是外遇了」，他又問什麼時候開始，美美則回答「去玉山」，並表達對閨蜜的愛意，於是他去翻美美臉書，發現美美於2021年4月15日前往玉山登山旅遊，可見美美當時已偷吃。

阿偉表示，離婚前美美就和閨蜜在台北某4星級飯店共宿一晚，閨蜜也拍攝美美斜臥在沙發上的照片，並發文表示「要說這個View好還是不好呢？」，就如同情侶分享伴侶照片。另閨蜜又拍攝他小孩子的照片，發文說「#8am不到就開始吵鬧的繼子」等語，可見兩人互動已超出一般同性友人關係。

阿偉說，他離婚同年9月，閨蜜還傳訊嘲諷他說，「我其實也蠻佩服你的，你居然可以接受你的老婆跟別人在一起，然後你還是覺得幻想著你們美好的家庭生活」、「你蠻偉大的，你可以跟別人共享你的老婆欸」、「她現在他X的就是跟我在一起，怎麼了嗎？」「我會好好照顧你的小孩的」、「我現在是每天都跟她住在一起」等語，更加深他的痛苦，他要提告對閨蜜求償60萬元。

▼人夫離婚還遭第三者嗆聲「你可以跟別人共享你的老婆欸」，他感到相當痛苦。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲▼哭,傷心,難過。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

全案審理時，閨蜜否認在美美婚內發展戀情，表示她倆是保險業務和客戶的關係，因年齡相近成為朋友，認識時間早在阿偉之前，而後美美和阿偉交往不到半年，因懷孕奉子成婚，登記結婚3年後，才由女方貸款所有花費舉辦婚禮，接著阿偉創業失敗到柬埔寨做生意，讓美美像單親媽媽一樣獨自照顧小孩7年，終於熬到小孩上小學才提出離婚。

閨蜜認為，阿偉想把離婚原因歸咎在美美外遇，好搶奪小孩撫養權，離婚後又持續追求美美，讓她們不堪其擾，憤怒下她才傳訊息激怒阿偉，希望他能死心，實則她也沒和美美去過玉山，都是阿偉腦補外遇，阿偉只是想找一個人出氣，好讓自己失敗的婚姻有個台階下。

不過法官檢視相關證據，認為就算閨蜜沒和美美一起去爬玉山，那段期間也有可能以電話或Line訊息等方式，與閨蜜發生不倫戀，審酌美美已用10萬元和阿偉和解，阿偉也撤回對美美的告訴，最後判閨蜜侵害配偶權要賠10萬元。可上訴。

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