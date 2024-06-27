小三侵門踏戶戰人夫28次！正宮目睹A片實況　怒斬婚姻獲賠百萬

▲台中某保險經紀公司老闆出軌女下屬，判賠元配100萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳佩蓁／台中報導

台中某保險經紀公司林姓老闆出軌女下屬，妻子得知後氣得搬回娘家，沒想到丈夫和小三更加猖狂，不僅頻繁進出汽車旅館、五星級飯店開房，甚至還侵門踏戶在元配主臥室上床，被當場抓姦在床，林妻憤而對2人提告求償100萬元。台中地院審理，判決林男及小三應連帶賠償林妻100萬元，可上訴。

判決指出，林男和妻子婚後共同經營一家保險經紀公司，不料林男竟出軌下屬王女，夫妻倆為此事爭吵不斷，去年9月林妻決定搬回娘家讓彼此冷靜，沒想到隔幾天竟撞見老公和小三上摩鐵開房，3日後王女生日，林男還帶她入住五星級飯店慶祝，2023年4月至12月間，2人頻繁進出摩鐵共計28次。

朱女當庭表示，去年10月10日，王女甚至侵門踏戶住進她和丈夫住處，當時她返家目睹2人在主臥室全裸同床共枕，令她心痛不已，下定決心斬斷婚姻，並向丈夫及小三求償100萬元。

台中地院審理後，林男和王女雖對原告主張事實有爭執，但為紛爭儘快解決回復正常生活，他們當庭答應林妻請求，法官根據汽車旅館、飯店入住資料，判決林男和王女應連帶賠償林妻100萬元，全案仍可上訴。