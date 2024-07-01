「太陽公公一直加班」　今午後下最大地區曝

▲本周還是熱。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

就是熱！氣象專家林得恩表示，太陽公公不請假就算了，還一直加班。中央氣象署提醒，今天午後中部以北、宜蘭、花蓮、各地山區有局部大雨發生的機率。

氣象署指出，今天西南風影響，各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部、宜花沿海地區仍有零星短暫陣雨，午後中部以北、宜花及各地山區有局部短暫雷陣雨，應注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，天氣持續高溫炎熱，各地高溫約33至36度，西半部近山區有局部36度以上；受焚風影響，東南部有局部38度左右發生的機率。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，太陽公公不請假就算了，還一直加班！周日最高溫出現在台東太麻里的41度，也登上今年最高溫紀錄，台北士林39.1度緊追在後；今日起，前後受到西南風及太平洋高壓再度西伸增強影響，要有「再熱一整周」的心理準備，而且是「天天都很熱」的打算。

氣象署預報，周二至周日太平洋高壓逐漸西伸，台灣附近周二風向轉為偏南風，周三後轉為東南風，各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣型態，迎風面的東南部、恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨；其中周二、周三午後山區有局部大雨機率。

▼本周天氣圖。（圖／氣象署）