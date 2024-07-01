　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「太陽公公一直加班」　今午後下最大地區曝

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲本周還是熱。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

就是熱！氣象專家林得恩表示，太陽公公不請假就算了，還一直加班。中央氣象署提醒，今天午後中部以北、宜蘭、花蓮、各地山區有局部大雨發生的機率。

氣象署指出，今天西南風影響，各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部、宜花沿海地區仍有零星短暫陣雨，午後中部以北、宜花及各地山區有局部短暫雷陣雨，應注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，天氣持續高溫炎熱，各地高溫約33至36度，西半部近山區有局部36度以上；受焚風影響，東南部有局部38度左右發生的機率。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，太陽公公不請假就算了，還一直加班！周日最高溫出現在台東太麻里的41度，也登上今年最高溫紀錄，台北士林39.1度緊追在後；今日起，前後受到西南風及太平洋高壓再度西伸增強影響，要有「再熱一整周」的心理準備，而且是「天天都很熱」的打算。

氣象署預報，周二至周日太平洋高壓逐漸西伸，台灣附近周二風向轉為偏南風，周三後轉為東南風，各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣型態，迎風面的東南部、恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨；其中周二、周三午後山區有局部大雨機率。

▼本周天氣圖。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

ET快訊
南韓YTR肌肉山山緊急送醫！後背劇痛...診斷結果曝光
「太陽公公一直加班」　今午後下最大地區曝
快訊／哈登確定留快艇！2年22.7億續約　詹皇「理想引援」少

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南韓YTR肌肉山山緊急送醫！後背劇痛...診斷結果曝光

新版鮮乳標章上路！7月新制懶人包　領農粉幣、搶台東團客住宿補助

「太陽公公一直加班」　今午後下最大地區曝

西門町「豪大大雞排」無預警停業！　快1個月沒開原因曝

廁所衛生紙裡爬「巨無霸蟑螂」男2步反擊：整包不要！萬人讚手速

台中無人拉麵店狂PO客人照片公審　浪費食材付100元才能下架貼文

撐不住了！雪坊宣布7／1全面漲價　青鳥旅行最貴一盒蛋捲漲到破千

健康餐何時崛起？他調Google搜尋「這年後爆增」　開啟大養生時代

公司要求員工輪流掃廁所！「老鳥搶著做」他超傻眼　一聽規定驚呆

大西洋「史上最早颶風」生成！鄭明典示警：颱風季要開始了

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

熱狗表演麥克風出包「快尿褲子」　封王前算塔羅吐心聲：X！好想拿獎

金曲獎杯使用介紹：按摩.練功...跟放著（？）　#星光雲REELS

行駛內線遭丟雞蛋+比中指　國道母女嚇爛：看不到路了

儒哥車隊上武嶺遇砂石車逼車　女學生險被輾！警開罰＋扣牌

南韓YTR肌肉山山緊急送醫！後背劇痛...診斷結果曝光

新版鮮乳標章上路！7月新制懶人包　領農粉幣、搶台東團客住宿補助

「太陽公公一直加班」　今午後下最大地區曝

西門町「豪大大雞排」無預警停業！　快1個月沒開原因曝

廁所衛生紙裡爬「巨無霸蟑螂」男2步反擊：整包不要！萬人讚手速

台中無人拉麵店狂PO客人照片公審　浪費食材付100元才能下架貼文

撐不住了！雪坊宣布7／1全面漲價　青鳥旅行最貴一盒蛋捲漲到破千

健康餐何時崛起？他調Google搜尋「這年後爆增」　開啟大養生時代

公司要求員工輪流掃廁所！「老鳥搶著做」他超傻眼　一聽規定驚呆

大西洋「史上最早颶風」生成！鄭明典示警：颱風季要開始了

砸12億吃全台最大威秀影城　遊戲教父蕭政豪出手原因曝

一起床就累不正常！名醫曝「喝咖啡最佳時機」　睡好睡飽全攻略

芬太尼成最致命威脅　毒品氾濫是美國自己製造的災難

唐綺陽運勢／天蠍桃花運爆棚「但來得快去得快」！雙子感情陷僵局

勇士3巨頭正式拆夥！K湯將與4隊會面　老爸希望他加入湖人

年輕人愛喝「酸的飲料」　胃食道逆流竟罹癌

喝咖啡還是茶？　空姐揭骯髒秘密：我們2種都不會喝

沒廣告也默默熱賣！「隱藏保養好物」盤點　Kanebo美肌水、蘭芝賣破1700萬瓶

哈登確定留快艇！2年22.7億續約　詹皇「理想引援」少1人

南韓YTR肌肉山山緊急送醫！後背劇痛...診斷結果曝光

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

生活熱門新聞

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

娶18歲越南新娘生娃　40歲型男：台女要求高

公司要求員工輪流掃廁所！老鳥卻都搶著做

大西洋史上最早颶風生成！鄭明典示警了

7月來了！　12星座運勢搶先看

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

2男開房休息遭刁難！押金變5倍氣炸

覺旅咖啡爆食安危機！沙拉藏蟑螂、鐵片

台灣失智人口恐增50萬！醫師示警多補充2營養素

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

傳LINE最白目行為？眾人煩炸「1功能」

父母3個月內相繼過世！妹子請喪假竟遭資遣

更多熱門

相關新聞

烤番薯「明天3地熱到紫爆」　稍降溫時間曝

烤番薯「明天3地熱到紫爆」　稍降溫時間曝

未來一周高溫炎熱，明天(1日)受西南風影響，氣象署對16縣市發布高溫燈號，尤其中南部近山區、東南部和大台北地區熱到「紫爆」，將出現36度以上高溫，台東可能出現38度極端高溫，午後仍要留意雷雨，周二後午後雷雨雨勢可望減緩。

台東金崙飆41度「今年入夏最熱」　全台10大高溫皆破37度　

台東金崙飆41度「今年入夏最熱」　全台10大高溫皆破37度　

太麻里飆39.9度「最熱前3名都在台東」　17縣市亮高溫燈號　

太麻里飆39.9度「最熱前3名都在台東」　17縣市亮高溫燈號　

台灣海峽海水熱得發燙　氣象署：今年颱風生成數「正常偏少」

台灣海峽海水熱得發燙　氣象署：今年颱風生成數「正常偏少」

午後雷雨轟一周　高溫飆38度！氣象署揭極端高溫趨緩時間

午後雷雨轟一周　高溫飆38度！氣象署揭極端高溫趨緩時間

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署林得恩

讀者迴響

熱門新聞

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

金曲獎頻出包！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

50歲大媽「健身14年」回春！超猛身材曝光

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

娶18歲越南新娘生娃　40歲型男：台女要求高

公司要求員工輪流掃廁所！老鳥卻都搶著做

男騎車「摔鐵軌」與自強號碰撞　驚悚畫面曝

騎士倒臥機車身亡　2民眾關切仍發生憾事

24歲男遭鱷魚拖走！整顆頭顱消失

大西洋史上最早颶風生成！鄭明典示警了

茵聲出國「解放深V」溢出渾圓！　羞喊：叫我小妖精　

宮廟收公文徵地預囤彈藥　居民害怕

更多

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面