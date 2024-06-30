烤番薯「明天3地熱到紫爆」　稍降溫時間曝

▲明天高溫炎熱，大台北、台東和中南部近山區可能出現36度以上高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱，明天(1日)受西南風影響，氣象署對16縣市發布高溫燈號，尤其中南部近山區、東南部和大台北地區熱到「紫爆」，將出現36度以上高溫，台東可能出現38度極端高溫，午後仍要留意雷雨，周二後午後雷雨雨勢可望減緩。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，台灣受太平洋高壓和西南風影響，各地多雲到晴，因西南風沉降作用，今天東南部有焚風現象，台東金崙出現41度高溫，是今年觀測以來最高溫，這樣的天氣型態可維持到明天，仍屬西南風影響的天氣型態，未來一周多雲到晴，要留意午後雷陣雨。

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明天依舊是高溫炎熱天氣，氣象署對16縣市發布高溫燈號，其中台東縣有焚風發生的機率，為橙色燈號，有38度極端高溫機率；台北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。新北市、新竹市、苗栗縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市為黃色燈號，可能有36度高溫。

▲明天高溫炎熱，中南部近山區、東南部和大台北熱到紫爆。（圖／氣象署提供）

曾昭誠表示，明天中南部近山區、台東太麻里等都有36度以上高溫，東南部仍有西南風沉降的焚風影響，中南部近山區則因靠山區，整體溫度受太陽加熱明顯，溫度較高，大台北明天也有36度高溫發生機會，溫度分布圖顯示紫色36度以上高溫地區，集中在中南部近山區、東南部和大台北地區。

至於未來一周溫度趨勢，曾昭誠指出，未來最高溫有33到36度，周二和周三環境轉偏東南風，東南部焚風趨緩，不過中南部近山區集中發生高溫機會高一點，太平洋高壓北移，台灣天氣炎熱，但出現極端高溫機會降低一些，但各地溫度仍相當高。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢方面，曾昭誠說明，明天西南風減弱，中南部沿海陣雨或雷雨將趨緩，各地有明顯午後雷陣雨，中部以北、宜蘭、花蓮機會高，周二、周三轉東南風，各地降雨偏午後雷陣雨為主，山區有達大雨趨勢，後續各地仍有午後雷陣雨但雨勢將減緩，未來一周在山區活動或午後都要留意天氣變化。