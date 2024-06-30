台東金崙飆41度「今年入夏最熱」　全台10大高溫皆破37度　

▲今天高溫炎熱。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(30日)天氣高溫炎熱，氣象署觀測，今天下午13時50分台東縣金崙出現41度高溫，為今年入夏以來最高溫，不過金崙為自動觀測站，不列入歷史紀錄。

根據氣象署觀測，今天下午13時50分台東縣金崙出現41度高溫，台東縣太麻里中午12時24分也出現39.6度高溫，台北市社子中午12時10分也出現39.1度，中午12時50分台東縣香蘭也有38.6度高溫，下午13時台北市信義區也有37.6度。目前今全台高溫前10名溫度都在37度以上。

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根據過去歷史紀錄，史上最高溫為2020年7月25日台東大武站出現40.2度高溫。中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天下午13時50分台東縣金崙出現41度高溫，為今年入夏以來最高溫，不過金崙站為自動觀測站，不列歷史紀錄；明天仍受西南風影響，台東仍有焚風機會，還是可能出現38度極端高溫。

▲全台10大高溫排行。（圖／氣象署提供）

氣象署也對17縣市發布高溫燈號，氣象署表示，西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今(30)日台北市、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

此外，氣象署也指出，新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、桃園市、苗栗縣、花蓮縣為黃色燈號，也有36度高溫機率。

高溫資訊(橙色)

影響時間：30日白天

高溫橙色38燈號：台北市、台東縣

高溫橙色36燈號：新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

高溫黃色燈號：基隆市、桃園市、苗栗縣、花蓮縣