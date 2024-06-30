台灣海峽海水熱得發燙　氣象署：今年颱風生成數「正常偏少」

▲菲律賓東方海面到台灣附近、南海海水熱得發燙，台灣海峽海溫達29、30度。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者李姿慧／台北報導

近期天氣高溫炎熱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台灣附近南海高海溫，熱得發燙，台灣海峽海溫高達30度，壓制颱風發展。氣象署表示，台灣附近海溫較過去歷史平均值相比屬正常偏高，今年進入反聖嬰環境，今年颱風生成個數將正常偏少。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書上po出周六海溫圖，指出從菲律賓東方、台灣附近、南海海水熱得發燙，連台灣海峽海溫也達到29度、30度，都比往年平均還要高一點；因太平洋高氣壓相當強勢，壓制熱帶系統、颱風發展，預估要等到7月中旬，大氣環流配置才有改變的跡象，結論就是繼續熱下去。

台灣颱風論壇也分享海水熱焓量、暖水層的厚度圖，指出西北太平洋中低緯度能量豐沛，如果這時候有颱風發展起來，那真的不得了，只是高壓稱霸，低壓沒戲唱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，中央氣象署預報員曾昭誠表示，受太平洋高壓影響，台灣附近海灣雲量少，太平洋高壓對海域加熱明顯，近期台灣附近海溫約30度上下，跟過去歷史平均值相比為正常偏高，台灣附近海溫跟氣候平均值較高一些。

曾昭誠指出，目前海溫條件，今年將進入反聖嬰環境，今年颱風生成個數正常偏少，溫度正常偏高。