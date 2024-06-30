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太麻里飆39.9度「最熱前3名都在台東」　17縣市亮高溫燈號　

▲▼天氣配圖 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今高溫炎熱，17縣市亮高溫燈號。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(30日)高溫炎熱，氣象署觀測，今天中午11時18分台東縣太麻里已經出現39.9度高溫，今最高溫前3名都在台東縣，氣象署也對17縣市發布高溫燈號。

根據氣象署觀測，今天中午11時18分台東縣太麻里出現39.9度高溫，台東縣金崙在上午11時也出現39.2度高溫，台東縣太麻里11時10分出現38.7度高溫，台北市社子上午10時30分也出現37.7度，上午10時20分台東縣金峰嘉蘭也有37度高溫。今全台高溫前10名溫度都在35.9度以上。

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▲▼全台最高溫前10名。（圖／氣象署提供）

▲全台最高溫前10名。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今(30)日台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

氣象署指出，台北市、新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

此外，基隆市、桃園市、苗栗縣、花蓮縣為黃色燈號，也有36度高溫機會。

高溫資訊(橙色)
影響時間：30日白天
高溫橙色38燈號：台東縣
高溫橙色36燈號：台北市、新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣
高溫黃色燈號：基隆市、桃園市、苗栗縣、花蓮縣

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