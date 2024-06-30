軍方徵召宮廟空地「預囤彈藥」　居民害怕不同意！後指部回應

▲國軍今年漢光演習更貼近「實戰化演練」，不會預演。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

苗栗許多間宮廟最近傳出，收到來自「苗栗縣後備指揮部」的公文，要求簽訂彈藥預屯點支援協定，稱要將彈藥運到宮廟內部空地，為了後指部彈藥補充使用，有宮廟同意也有宮廟不同意，附近居民直呼「不定時炸彈在家旁邊，當然會擔心」，對此，後指部回應不是放置實質彈藥。

苗栗銅鑼鄉祭拜神農大帝的「五穀宮」、「天寶寺」日前都就有收到公文，內容要求宮廟方協助簽訂彈藥預屯點支援協定書，苗栗後備旅彈藥預屯點從6月1日起，在預期戰爭衝突前，將由彈藥分庫前運至各宮廟內部空地，以利後備旅部隊彈藥補充使用，持續部隊戰力發揮。據悉，後指部目前徵召銅鑼、公館鄉附近3間宮廟為屯放點，皆為距離科學園區附近重要道路、周邊較少民宅處。

附近居民認為，宮廟是宗教信仰中心，出入信徒多，不好管控，平日會燃放鞭炮金紙，擔心若屯放彈藥會發生走火，「住附近會怕」，也有人覺得若管理得當，就不會擔心。其中天寶寺主委表示同意回函，蓋章同意書，五穀宮則認為可能影響宮裡活動，加上居民反對，回覆是不同意。

對此，後指部發言人少將胡瑞訓回應，本案是搭配漢光40號演習，軍方考量戰時需求，規劃結合民間資源設施，以提升後勤支援任性的「演練」運用項目之一，實際上在演習期間，不會實質放置彈藥。