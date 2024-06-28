苗栗三寶闖紅燈片！機車屁股遭頂噴　騎士「四腳朝天」慘摔在地

記者楊永盛、黃資真／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮龍山路26日傍晚6時許發生車禍，1輛自小客車闖紅燈通過路口，撞上左轉的機車，導致騎士陳姓男子(44歲)被撞倒，機車更卡在車底，警方獲報到場緊急將陳男送醫，所幸並無生命危險，詳細肇事原因仍待釐清。

▲苗栗轎車闖紅燈撞倒機車。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

畫面中可以看見，當時號誌已轉為紅燈，對向1輛轎車卻執意闖燈通過，正好1輛機車綠燈左轉，結果轎車反應不及，直接朝機車屁股頂撞，導致騎士四腳朝天，連人帶車被撞倒。

警方說明，當時李姓男子(49歲)駕駛銀色自小客車沿龍江街由北往南行駛，於該路口時闖越紅燈，與沿著龍山路由東往西左轉彎，44歲陳姓男子所騎乘的深色普重機車發生碰撞。

警方獲報到場時，發現機車卡在轎車底下動彈不得，趕緊確保現場人車通行安全，並盡速協助製作紀錄，而陳男意識清楚、惟全身擦挫傷送往醫院治療，經檢測雙方並無酒駕情事，詳細肇事原因仍待釐清。

竹南警分局提醒民眾，車輛行經路口時，如遇前方號誌已轉換為黃燈而不及通過，應注意後方來車後煞停，以避免造成碰撞事故；遇紅燈更應遵守停車規定，避免發生重大交通事故。遵守交通號誌，讓你我行車更安心。