快訊／新北三芝轎車下坡過彎撞路標！安全氣囊爆開5人傷

▲下坡過彎不慎自撞，車內6人中5人受傷。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市三芝區北新路與青溪路交叉路口，今（30）日下午16時02分許發生一起自撞車禍，造成車內5人受傷，警方將進一步調查釐清肇事原因。

警方接獲通報指出，北新路與青溪路交叉路口發生車禍，到場了解為自小客車自撞，21歲鄭姓男駕駛自稱下坡過彎不慎，撞上路旁路標指示桿。現場1人受困，意識清醒，協同消防人員協助傷者脫困，全車共6人，5人受傷、意識皆清醒。駕駛酒測值0，將進一步調查釐清肇事原因。