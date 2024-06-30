《大熱門》高中正妹才剛畢業...車禍驟逝　校方慟：她活潑人緣佳

▲磐石高中畢業生吳孟庭因車禍不幸離世。（圖／記者楊永盛翻攝、翻攝自IG）



記者吳佩蓁／苗栗報導

曾上過《綜藝大熱門》的磐石高中正妹吳孟庭，因外型亮眼在IG上累積5.3萬人追蹤。今年6月才剛畢業的她，日前與同學外出練車時，擦撞路邊剛下車的女騎士後摔車，坐在後座的吳頭部遭轎車撞擊，經多日搶救後仍因傷重不治。噩耗傳回母校，令全體師生感到不捨、難過，後續若家屬有需要，校方會盡力提供協助。

警方表示，17日上午11時許，領有駕照的金姓女同學騎著機車搭載吳孟庭，沿義民路往新埔方向直行，不慎與路肩處同方向牽機車步行的婦人發生碰撞，後方來車因閃避不及而再次發生碰撞，造成金女多處擦挫傷、後座吳女顱內出血及婦人脊椎受傷，駕駛皆無酒駕情事。吳孟庭送東元醫院搶救多日，但仍於29日下午3點25分離開人世。

▲吳孟庭個性活潑，還是學校棒球隊球隊經理，為人熱心，人緣極佳。（圖／翻攝吳孟庭IG）



磐石高中校長陳方濟表示，吳孟庭在學業方面表現良好，個性活潑、人緣極好，還是棒球隊球隊經理，經常幫忙球隊比賽服務，車禍消息傳回母校，也讓學弟妹相當難過，6月28日學校休業式當天，全校還一起為她集氣，學校家長會長、學務主任及校牧都有到加護病房為孟庭祈禱，可惜最後仍回天乏術。

陳方濟說，校方有慰問、關心家屬，至於後事處理部分校方尊重家屬意見，若家屬有需要協助，校方也會盡力提供援助。