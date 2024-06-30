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大陸 大陸焦點 特派現場

中國6月PMI49.5%　景氣仍緊縮

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

▲中國製造業採購經理人指數仍低於臨界點。（圖／CFP）

文／中央社台北30日電

中國物流與採購聯合會、中國國家統計局服務業調查中心今天公布，6月份製造業採購經理人指數（PMI）49.5%，與上月持平，仍低於臨界點。非製造業商務活動指數為50.5%，當中資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低於臨界點。

製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）均以50%作為臨界點，指數高於50%代表景氣呈現擴張；低於50%代表景氣緊縮。

中國6月PMI為49.5%，與上月持平，仍低於臨界點，顯示景氣仍然緊縮。

▲鄭州富士康科技園內的「燈塔工廠」。（圖／CFP）

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，在製造業方面，新動能持續增長，從重點行業看，高技術製造業PMI為52.3%，比上月上升1.6個百分點，連續8個月保持在擴張區間；裝備製造業PMI為51.0%，比上月上升0.3個百分點，連續4個月保持擴張，「中國製造業轉型升級持續推進，新質生產力繼續發展壯大。」

中國6月非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數均為50.5%，分別比上月下降0.6和0.5個百分點。

趙慶河表示，在非製造業方面，服務業景氣小幅回落，服務業商務活動指數為50.2%，比上月下降0.3個百分點，服務業景氣水平有所回落。資本市場服務、房地產等行業商務活動指數繼續低位運行，景氣水平偏低。

他又指，建築業擴張有所放緩，近期南方多地出現持續強降雨，建築業施工受到一定程度影響，建築業商務活動指數為52.3%，比上月下降2.1個百分點。從市場預期看，業務活動預期指數為54.7%，顯示多數建築業企業對未來行業發展保持樂觀。

他表示，6月份綜合PMI產出指數為50.5%，繼續高於臨界點，顯示中國企業生產經營活動總體保持擴張，但擴張步伐有所放緩。

▲江蘇一間工廠正在生產5G光學元件。（圖／CFP）

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