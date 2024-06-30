嘉義文財殿民俗技藝競賽　44隊學生獲獎帶動文藝風氣

▲嘉義文財殿第十屆財神盃音樂暨民俗技藝競賽頒獎 黃敏惠市長盼帶動文藝風氣 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義文財殿為慶祝文財尊神千秋暨入火安座34週年紀念，於嘉義文財殿前廣場辦理第十屆財神盃嘉義縣市國民中小學音樂暨民俗技藝競賽頒獎典禮，嘉義市長黃敏惠特別為44隊獲獎學生頒獎，肯定學生優秀表現與認真努力，更感謝文財殿長期投入社會公益，持續透過正向力量，讓嘉義市成為幸福城市。

黃敏惠市長首先感謝，文財殿主任委員羅元慶、林天河總幹事暨全體委員，以及志工團隊，大家認真努力，安排規劃每屆競賽活動，不僅提供遠道而來參賽的學校，給予交通補助，更是讓每位孩子有機會表演、表現的平台，將一整年的成果累積展現出來。嘉義市是一座充滿文化底蘊的人文城市，重視藝術教育的深耕與推動，支持孩子們發揮藝術天賦與長才。透過音樂及民俗競賽，創造的養分與經驗對孩子而言意義深遠，每位參賽者都展現自己獨特的魅力與才華，是以宗教善良的風氣帶動城市風藝文氣的典範。

黃敏惠說明，文財殿財神盃音樂暨民俗技藝競賽已邁入第十屆，藉由文化藝術教育向下扎根，從比賽過程中各校相互切磋，彼此交流觀摩，不斷自我提升增強孩子自信更開發學習潛能。感謝各位校長和老師的帶領，讓嘉義市的藝文能量不斷提升，也讓學校的文化音樂和民俗技藝持續傳承，使得文化從生活實踐、從小扎根。

嘉義文財殿主任委員羅元慶提到，文財殿是嘉義地區香火鼎盛的信仰重鎮，希望透過結合音樂、技藝與傳統宗教，鼓勵國中小學生發展多元才藝，更透過宗教力量提倡藝文風氣，用藝術美化心靈。尤其孩子對音符以及傳統技藝的創意詮釋，也替廟宇注入活潑元素，共同打造台灣文化面貌的無限可能。本次競賽嘉義縣市國中小踴躍參加，引發學生對藝術的興趣，讓藝術文化傳承下去。

嘉義文財殿第十屆財神盃音樂暨民俗技藝競賽為期兩天，於5月25至26日圓滿落幕，總共有國小鼓樂、國樂、西樂、傳統技藝、舞蹈及國中國樂等共62組隊伍參賽，計44隊獲獎。