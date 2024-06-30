嘉義旺萊山不只做鳳梨酥　做成酵素再奪國際食品大獎

▲ 嘉義民雄鄉旺萊山食農講座，打造鳳梨酥王國，並以酵素益生菌和旺薑黃勇奪今年國際食品類保健食品組金銀大獎 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義民雄鄉旺萊山鳳梨文化園區內，舉行食農教育的健康講座，強調鳳梨中的鳳梨酵素，對人體健康的重要，同時更分享台灣鳳梨榮耀，用鳳梨酵素當調劑配方，以鳳梨酵素益生菌和旺薑黃勇奪今年國際食品類保健食品組金銀大獎。

高醫背景的嘉義旺萊山董事長劉家發藥師，多年來積極創造台灣鳳梨價值開發利用，更籌組高醫藥學博士專業團隊，核心成員包括腎臟專科醫師劉士維院長、前高醫藥學副教授顏銘宏、高醫資深藥師張惠昇、營養師劉學民等人，可說是台灣獨有的鳳梨研發團隊，陣容相當堅強。

劉家發表示，多年來，以鳳梨全株應用的概念研發多種鳳梨農產品，從國家級伴手禮鳳梨酥、鳳梨的汁、醋、酒、果乾、鳳梨醱酵液酵素及鳳梨莖酵素保健食品等多元面向開發，所以在世界美食界奥斯卡之稱的「國際品質評鑑大賞」的(Monde Selection)大賽中，旺萊山三金牌鳳梨醋獲2019年和2022年國際金獎，旺萊山鳳梨醱酵液奪2022年國際金獎和國家品牌玉山獎，今年更運用鳳梨酵素的調劑配方，Dr.Liu鳳梨酵素益生菌和Dr.Liu旺薑黃，勇奪國際食品類保健食品組金銀大獎，打響Dr.Liu品牌。

劉家發表示，民雄不僅是台灣鳳梨最重要的產地，且農試所開發和試種及推廣，都以民雄為基地，「台灣鳳梨台灣寶，旺萊山鳳梨從頭到尾都是寶」，像是鳳梨皮開發成蔬果洗淨液在食安、防疫都有很大貢獻，此外鳳梨葉製成環保特色的旺萊貓禮盒和毛巾，都令人眼前一亮，再者，深耕鳳梨食農教育，開辦健康講座，就是希望大家對台灣鳳梨有信心，今年獲得國際保健食品組金銀雙獎，除感謝團隊外，更盼台灣鳳梨再創國際新高峰。