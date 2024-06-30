同事獲得4.4萬獎金　上前追討積欠3年債務「被嗆絕交」

▲同事拿到公司發放的獎金，被趁機要求歸還欠款。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

中國一名網友日前表示，在先前的公司慶功宴上，一名同事收到人民幣1萬元（折合新台幣約4.47萬元）的獎金，自己就趁機上去跟他追討積欠3年的人民幣7000元（折合新台幣約3.1萬元）債務，沒想到同事雖然還錢，卻惱羞成怒，揚言「絕交」，這讓網友有點感到不知所措。

近日有網友在中國微博上發文表示，近期在公司的慶功會上，同事拿到公司發放的1萬元獎金，網友便趁機要求他歸還積欠的7千元。一開始同事還不打算理會網友，網友便再次大聲地說出要他還錢的訴求，甚至出示了同事的借條。

面對網友強硬的態度，同事第一時間便表示「你就不能等慶功會結束了再說嗎？非得在這時候讓我難堪！」而網友也回應「我等了這麼久，每次找你要你都推脫，現在你有錢了還不想還，我能不急嗎？」

最後是在主管的勸導下，該名同事終於心不甘情不願的還錢，但與此同時，該名同事也對網友怒吼「以後我們兩個絕交」。而網友也認為，自己雖然終於拿到錢，但卻因為這樣跟同事打壞關係，自己也有點糾結。

不少網友在看到這篇貼文後，紛紛留言表示「雙喜臨門，錢要回來了損友也沒了」、「7千能欠三年，能是什麼好同事」、「誰替他說話，誰替他還錢」、「值得啊，這回不要這錢你這輩子都拿不回來。還好還好，一次翻臉回血7000」、「可喜可賀」、「你要是昨晚不要，你猜你能不能要回來」。

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