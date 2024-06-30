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認識1個半月！女要求載母環島「食宿油錢他自理」...全場傻眼

原PO遭朋友要求幫忙載對方媽媽和男友出遊拜拜。（示意圖／翻攝Pexels）

▲原PO遭才認識1個半月的女姓朋友，要求幫忙載她媽媽和媽媽男友出遊參拜11間廟宇，引發熱議。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

許多人都願意在好朋友需要時，提供必要幫助，然而不合理的要求會選擇答應嗎？日前一名網友就抱怨，一位認識不久的女生朋友只因為自己有車，竟要求他開車載她媽媽出遊環島三天，行程包含參拜11間廟宇，讓他相當傻眼，這也引起了網友熱議。

該名網友在臉書「匿名公社」上分享，表示才剛認識1個半月的女生朋友，因為自己有車，竟然要求要載她媽媽跟媽媽的男友去環島3天，且兩人都不會開車。原PO也透露，對方表示出遊期間，她媽媽與媽媽的男友會同住一間房，而他可以自己睡一間，且住宿要自理，飲食看狀況。

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原PO發現行程有11間廟要參拜，他認為三餐可以各自解決沒問題，但油錢和住宿費應由女生處理，沒想到對方竟因此要求絕交，讓他感到非常錯愕，因此上網發文抱怨，也希望能夠聽聽其他人的看法。

貼文曝光後，立刻引起眾多網友熱議，不少人紛紛留言表示，「那就絕交吧，不缺她」、「就絕交啊，下一個更好」、「你不絕交就是白癡」、「工具人？」「這種還能當朋友，你根本找虐」、「行程有11間廟要參拜，讓他們自己請司機吧，瘋了喔」、「一開始其實就別答應，何必去當工具」、「您跟她說，您信耶穌的」、「這是小型進香團吧」、「認識而已，臉皮真厚」、「你要謝謝女方的放生之恩」、「你只是個工具人」。

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