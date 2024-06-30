路怒哥丟雞蛋+比中指！國道母女驚魂PO網　國道警回應了

▲針對女駕駛國道遭遇路怒哥丟雞蛋，警方將根據車號傳喚駕駛到案並依法移送。（圖／翻攝畫面，下同）

記者張君豪／新北報導

29歲林女透過網路貼文表示：6月28日晚上22時多，駕駛車輛載同母親要返家，於國道1號汐五高架道北向20.7公里處，遭1部三菱Outlander丟擲雞蛋及比中指，林家母女驚魂未定、向國道公路警察局提出告訴。

經警方檢視影像小客車行為，已違反道路交通管理處罰條例33條的向車外丟棄物品、變換車道未保持安全間隔距離，分別可處新臺幣3千元以上、6千元以下罰鍰。有關另涉及刑案公然侮辱、妨害自由、公共危險等罪部分，當事人已提告，警方後續將通知對方駕駛人到案說明，將依法移送，決不寬貸。





被害女駕駛事後透過男友PO網表示，「第一次遇到開車被丟雞蛋的、真的很傻眼」、「一開始完全沒有糾紛、對方忽然逼很近閃大燈、後來第一次不知道丟了什麼」、「我女友放慢速度讓他先過、但他貌似在為下一次丟的雞蛋做準備」、「當下車上只有我女友跟我女友的媽媽、他們被嚇到去報警的時候腿軟、情緒控管不佳就不要出來開車」。

警方呼籲用路人若是遇到惡意逼車，不要直接與對方起衝突，可在事後用行車紀錄影像方式，上傳到國道公路警察局的檢舉專區提出檢舉，檢視查證違規屬實，警方將依法處罰，若有涉及刑案依法偵辦。

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