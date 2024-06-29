這年齡層最容易被詐騙　基隆Podcast揭露人性弱點

▲基隆市府發言人余治明（左）、基隆警刑警大隊長林書楷（右）、基隆警偵查佐賴瑾庭。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

隨著詐騙手法日益猖獗，如何識破詐騙、保護自己成為現代人的必修課。本周「基隆Podcast」主持人余治明邀請基隆市警局刑事警察大隊林書楷大隊長和賴瑾庭偵查佐，揭露常見的詐騙手法，並提供實用的預防和應對策略。林書楷隊長指出，近兩年的統計數據顯示常見詐騙排行分別為「假投資」、「解除分期付款」和「假網拍」。假投資以安樂區28%為最大宗，且高發年齡層落在21-30歲，剛出社會的年輕人需要特別警惕。

林書楷說，「假投資」常與「假交友」詐騙結合，詐騙集團會利用帥哥美女的照片吸引受害者，通過溫情攻勢，引誘受害者進行外匯期貨、虛擬貨幣和博弈遊戲等投資。初期讓受害者嘗到甜頭，放下戒心後再加碼投資，最終詐騙集團會以各種理由拖延出金，並無預警關閉網站或APP，讓受害者血本無歸。

余治明分享個人經驗，幾年前外出旅遊，家人接到電話是自己被毆打的哭聲，要求馬上支付數十萬元贖金，全程不能掛電話，母親一路坐計程車到銀行，在行員與保全的勸阻下，父親借用保全的手機撥通電話確認平安，才解除危機。據家人事後回憶，嫌犯模仿的聲音一模一樣，當時心急如焚差點釀成財務損失。余治明認為，現在AI技術氾濫，不只聲音可以偽造，就連影像都能即時換臉，在詐騙事件後自己與家人就會建立「通關密語」，來確認彼此身分。

林書楷也分享，遭遇未知電話詐騙的經驗，他曾於某知名網路書店下單，數日後竟然接到了不明來電冒充的客服人員要求「解除分期付款設定」，但憑著假冒客服人員的大陸口音以及經驗，一語道破並試圖以溫情攻勢勸服該名假客服。綜上所述，預防勝於事後偵查，才能有效避免成為詐騙集團的目標。

賴瑾庭補充，避免掉入詐騙陷阱的首要步驟是學會辨別可疑訊息，提高警覺。例如，詐騙簡訊常有錯別字或語法不通的地方，來自未知的電話號碼或簡訊號碼，尤其是開頭為「+」、「+02」、「+886」的來電。當心存疑慮時，可以先查詢官方網站、撥打客服電話或165反詐騙專線，確認是否有相關公告或活動。

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