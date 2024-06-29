嘉縣消防局攜手大林慈濟　五縣市齊聚精進救護專業技術　

▲▼ 精進救護專業技術 嘉義縣消防局與大林慈濟醫院攜手合辦靜脈注射工作坊暨技術交流賽，凝聚專業救護力量! 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局攜手大林慈濟醫院於消防局三和救護教室共同辦理到院前救護研習暨救護技術競技活動，吸引了來自中南部五縣市消防局與嘉義地區醫護菁英共襄盛舉。

本次救護研習及技術交流競賽吸引來自各地的消防救護人員、救護義消與醫護人員參與，包括南投縣政府消防局、雲林縣消防局、嘉義市政府消防局、臺南市政府消防局等消防局人員，以及來自大林慈濟醫院和嘉義基督教醫院急診護理師與醫護團隊。

本次技術交流賽由大林慈濟醫院李宜恭部長邀集嘉義長庚醫院楊育瑞醫師、林中仁醫師、嘉義基督教醫院黃漢群醫師及各縣市救護教官(高級救護技術員)共同組成評審團進行評核。競賽項目以貼近實務方式設計具有創意及挑戰性情境，涵蓋院前團隊合作、狹窄環境急救、昏暗場景救護等多項關卡，各參賽隊伍在擬真的場景中發揮團隊合作精神，通過多場模擬挑戰，展現其急救領域的專業知識和技巧。另為精進靜脈注射相關學理概念，亦邀請嘉義基督教醫院吳思潔專科護理師授課分享靜脈注射新知及執行急救注意事項，參訓學員獲益良多。

消防局局長蔡建安表示，救護工作與民眾生命健康息息相關，遇有傷病患急需藥物急救時，若同仁能用專業技術建立給藥途徑並視病如親讓傷病患接受確切治療，則可使縣民生命安全獲得保障。本次活動不僅是推動急救技能進步的平臺，也是促進消防局與醫療院所交流合作的具體展現，藉由辦理研習工作坊方式，透過與專家及外縣市交流，使同仁持續精進救護知能與技術，以期打造安心嘉園。