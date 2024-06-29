監委調查國中學生墜樓案　報告曝：宜蘭縣府、校方及師長皆有違失

▲監察院。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

羅東國中在2020年11月發生學生於校外墜樓的事件，監察院今（29日）公布調查報告，內容指出，縣府、校方及師長皆有違失，因此，糾正宜蘭縣府。此外，由於本案部分情事與教育部、衛福部的職掌內容有關，監院也函請兩部會要檢討亦或改進相關事宜。

2020年11月羅東國中發生學生於校外墜樓事件。監委田秋堇、紀惠容的調查報告指出，因該校監視錄影畫面留存有限，難以確定學生離校時間，且該校雖設有監視設備，但對校園安全維護並未發揮實益。

報告也提及，該生過去較其他同學有更多缺課情形，導致教師未能確實掌握學生到（離）校動態，而羅東國中於事發前，曾協助該生進行自殺通報，卻未進行校安通報，宜蘭縣政府亦無重複檢核。

此外，報告點出，該校教授該生地球科學科目的老師，經調查涉有不當管教學生等情事，凸顯羅東國中因本案衍生之多項管理疏漏，而縣政府督導不周亦屬有責。

根據調查報告，此案還有一位羅東國中的老師，雖知學生有醫療需求，卻未能與學生家長建立正向親師溝通，由於該校輔導系統及宜蘭縣教育局輔諮中心系統認為，該師為資深教師，應有能力協處該生，未與該師創建合作管道，惟該師協助學生受阻時，卻又不知尋求協助，凸顯基層教師無法體認自己輔導知能之匱乏。

監委表示，宜蘭縣政府教育處主管教師考核，本應負有核定及改核學校陳報教師考核結果權限，按規定於期限內做出決議，卻因故延宕，致使本案涉有違失二師處分遭致撤銷。

由於陸續發現該校確有維護校園安全、師長涉不當管教等違失，且宜蘭縣政府未依法懲處違失師長等狀況，監察院針對宜蘭縣政府未確實懲處違失二師、督導羅東國中未盡周延等情，糾正宜蘭縣政府，並函請相關單位檢討改進。

報告進一步指出，根據《社會工作師法》與《心理師法》，宜縣府學生輔導諮商中心及羅東國中，未能確實評估學生所需，疏於考量羅東國中已派置社會工作師，無顧其對於環境因素更為熟稔，只考量學生心理議題，僅由心理師輔導該生，對於派任專業輔導人員評估有欠妥當。

因此，監院函請教育部允宜借鏡本案經驗，參考瞭解二法中，不同專業領域範疇，如何運用不同專業專才，因地、資源協助推動各縣市專業輔導人員與學校共同合作。



最後，報告認為，依據相關學術及醫療研究指出，全球青少年自殺死亡率自2014年即陡升，台灣亦發現2014年後，自殺已成為青少年主要死亡原因第三位，監院也就這個部分，函請衛福部應建置更為審慎完整之配套措施，加速積極整合資源，並協助各地方政府建制青少年自殺防治網絡。