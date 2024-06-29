感謝林政賢長期支持青創　桃園新創會拜會市議員慶生

▲新創會理監事成員，拜會市議員林政賢，除為其慶生並感謝其長年來為創業青年爭取權益。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「凡走過，必留下痕跡；凡服務過，也必留下成績！」桃園市創新創業協會(新創會)前、現任理事長朱仕華、林泓宇28日帶領新創會理監事成員，拜會市議員林政賢，除為其慶生並感謝其長年來為創業青年爭取權益，場面溫馨。林政賢表示，101年他擔任縣議員時，於議會定期大會爭取「青創貸款利息補貼」受到重視。

▲前理事長朱仕華(左一)、現任理事長林泓宇(右三)感謝市議員林政賢(左二)長年為創業青年爭取權益。（圖／記者楊淑媛攝）

林政賢說，想創業自己當老闆是許多年輕人的理想，但創業唯艱，創業初期資金的調度、運用可說是「金金」計較。尤其是，對資金不寬裕的年青朋友而言，政府相關單位的協助，更如同雪中送炭。

因此，在縣府時期他擔任縣議員時，於縣議會定期大會縣政總質詢時，向時任縣長吳志揚提出，針對設籍桃園縣或公司行號設在桃園縣的青年朋友，提供利息補貼或獎勵金措施，鼓勵更多青年朋友創業，而此一提案受到重視並推動。

林政賢說，市長張善政上任以來，推動友善青創政策，包括「資金友善」、「項目友善」、「資源友善」、「社群友善」與「數位友善」。112年並宣布，凡是在桃園市設立登記的青創公司，最高 200 萬元青創貸款 5 年免利息補貼；而在外縣市登記，但在桃園實際營運的青創公司，也提供最高 200 萬元青創貸款 3 年免利息補貼，期減輕青年創業初期負擔，可謂目前國內青創最優惠的貸款條件。

林政賢曾任桃園市新創會前身-桃園市青年創業協會的第10屆理事長，對於青年創業以及教育文化的推動，相當重視。包括：新創會前財務長賴力慈、前理事李黔高等人均出席拜會及慶生活動。