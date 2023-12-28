0.01秒壓線奇蹟啟發弱勢童想練直排輪　竹秀募聖誕禮助圓夢

▲竹山秀傳醫院送出「耶誕送暖圓夢計畫」所募集的禮物和衣物。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每個孩子都憧憬可以收到耶誕老人送來的禮物，竹山秀傳醫院今年與前山慈善基金會攜手規劃「耶誕冬令送暖圓夢計畫」，藉此幫助弱勢孩童在寒冷的冬天收下溫暖的禮物，也捐款給照顧弱勢孩童的社福機構。

竹山秀傳醫院22日舉辦小農市集，並送出該計畫所募集的禮物和衣物；院長莊碧焜表示在前期籌畫階段，就已先向南投仁愛之家附設仁愛兒少家園、以琳社會福利關懷協會、明善學園、台灣原聲教育協會、福興小學堂等5個機構的小朋友募集約250個禮物的願望清單，包括文具、背包、球鞋、運動手環、玩具等。

其中有一位女孩表示想要一本名為「心臟」的書籍，因為最近在學校接觸到與醫療有關的知識，她覺得很有意義也很有興趣、想更深入了解；另一位小朋友提出想要直排輪，因為受到前陣子亞運國手黃玉霖以0.01秒之差奪冠的啟發，想透過直排輪的訓練，讓自己學習到努力不懈、永不放棄的運動家精神。

莊碧焜說，經號召全院醫護行政各單位積極認領，最後募集總金額約10萬元的禮物；而「衣舊有愛」計畫在短短三週內就募集到60箱衣物，經檢視、分類、整理、包裝成箱後，也將陸續送達信義地利部落、信義久美部落、明德文健站、羅羅谷文健站、望鄉文健站等有需要的偏鄉單位。

南投縣衛生局副局長陳淑怡表示，竹山秀傳醫院不僅在醫療上、健康促進各方面提供專業的服務，也在社會關懷上為更多偏鄉帶來溫度和色彩。