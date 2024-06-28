　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本男跑10多家超商廁所偷拍PO網路　超過1000女受害

變態男跑10多家超商廁所偷拍　逾1000女生受害！猥褻片還上傳網路

▲變態男跑10多家超商廁所偷拍，逾1000女生受害！猥褻片還上傳網路。（示意圖，翻自radichubu.jp）

圖文／鏡週刊

日本東京一名35歲男子赤尾翔太郎，被發現在10多間超商廁所內裝設針孔攝影機偷拍，警方更在他的手機裡搜出大量猥褻片，相信至少超過1000名女生受害。

據日本《讀賣新聞》與《日本新聞網》報導，赤尾翔太郎是一名上班族，不過在今年3月，被網友發現一支片，影片是在埼玉縣八潮市的一間超商廁所拍攝，明顯可見是偷拍角度，內容全部呈現女生的下體。警方發現後循線追蹤，發現赤尾涉嫌重大，於是做進一步調查。

變態男跑10多家超商廁所偷拍　逾1000女生受害！猥褻片還上傳網路

▲赤尾被捕後承認犯行，供稱是為了滿足性欲、紓壓才偷拍並上傳網路。（翻自《日本新聞網》畫面）

警方調查發現，赤尾至少在10多間超商的公共洗手台下和女廁內插座，裝設針孔攝影機偷拍，偷拍的畫面會自動回傳到他的手機中，之後赤尾再將影片上傳網路「炫耀」。警方在本月27日依「違反性姿態攝影處罰法」將其逮捕歸案，並從赤尾的手機中發現大量偷拍猥褻片，估算受害女生超過1000人。

赤尾被捕後承認犯行，供稱是為了滿足性欲、紓壓才偷拍並上傳網路，並承認從多年前就開始犯案。目前全案已進入司法程序偵辦中。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
難民船悲歌！男性侵掐死少女逼媽看　船沉了他成少數倖存者
【41J肉聲】女主播直播間突眼神上吊倒下　震撼影片曝光！網友嚇壞
【美總統大選辯論】拜登表現讓民主黨人崩潰「完了！」　川普猛攻打模糊戰

ET快訊
快訊／北市暈船警勾結越南妹！警局火速免職
亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了
快訊／越南妹搞上北市警！　2人都押了
獨／犀牛盾贏了！　惡魔盾二連敗
快訊／下班注意！國1三重段事故　車流回堵
《超級星光大道》歌手變詐欺犯　狂坑上百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

扯爆了！菲律賓女市長指紋　竟和「中國間諜」相符

遊韓注意！濟州島加強取締　外國遊客「亂闖馬路」當場罰錢

日本男跑10多家超商廁所偷拍PO網路　超過1000女受害

拜登辯論提政績數據卻出錯　川普針對氣候危機答「我們有H2O」

離奇！她站ATM前轉帳到一半「貨車突暴衝」　當場被撞死

全球20大首都變熱　智庫：35℃以上天數30年增52%

腿記得夾緊！女大膽挑戰「超高速滑水道」　網驚：被強水柱灌腸

百萬網紅斷言「川普幾乎篤定勝選」！　建議拜登明天就放棄參選

天天上學有錢拿！美學區鼓勵「別翹課」　一周全勤爽領1600元

美國外交官在烏克蘭暴斃　陳屍飯店房間！美國務院否認陰謀論

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

林襄單身中認「我個性有問題」

新觀音像吊掛出包慘斷頭！廟方花170萬重訂製＋求償

醉男疑騷擾超商女顧客！　正義店員出面阻止遭揮拳

花蓮郵差頂烈日送信　疑中暑自摔昏迷倒地

扯爆了！菲律賓女市長指紋　竟和「中國間諜」相符

遊韓注意！濟州島加強取締　外國遊客「亂闖馬路」當場罰錢

日本男跑10多家超商廁所偷拍PO網路　超過1000女受害

拜登辯論提政績數據卻出錯　川普針對氣候危機答「我們有H2O」

離奇！她站ATM前轉帳到一半「貨車突暴衝」　當場被撞死

全球20大首都變熱　智庫：35℃以上天數30年增52%

腿記得夾緊！女大膽挑戰「超高速滑水道」　網驚：被強水柱灌腸

百萬網紅斷言「川普幾乎篤定勝選」！　建議拜登明天就放棄參選

天天上學有錢拿！美學區鼓勵「別翹課」　一周全勤爽領1600元

美國外交官在烏克蘭暴斃　陳屍飯店房間！美國務院否認陰謀論

扯爆了！菲律賓女市長指紋　竟和「中國間諜」相符

內政部拜會北市府盼協助蓋社宅　蔣萬安關切社子島、大彎北議題

快訊／PLG、T1聯合聲明　「新聯盟籌備委員會」將接手後續發言

7月不缺電！　台電：日尖峰備轉容量率保持10％、夜尖峰7％

快訊／北市暈船警慘了！勾越南妹涉貪洩密遭羈押　警局火速免職

《墨雨雲間》長公主「暗踩劉亦菲」留言被抓包！　陸網轟：情商真低

陸90後網購使用率「超95%」　銀髮族網購能力迅速崛起

閃耀雙甲子．東引展風華　東湧燈塔120周年慶多場慶祝活動

Ozone小巨蛋開唱倒數一個多月　YT驚喜曝光團綜花絮

轟藍營「自毀」不意外！　黃智賢嘆：不論是非的操作反幫賴清德遮羞

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

國際熱門新聞

東京知事女候選人當眾脫衣「狂甩車頭燈」！

印尼峇里島103台灣人被逮　將驅逐出境

舞台「忘情抖陰」影片瘋傳　女歌手回應了

魚鷹空中對決直升機　螺旋槳「連斬分屍」

印尼峇里島103外國人涉網路犯罪被捕　台灣籍14人

日本首例電動行李箱無照駕駛　中國女被送辦

玩線上遊戲被嘴砲！他買機票衝網友家鐵鎚爆頭

旅日注意！日本各機場燃油短缺航班驟減

即／秘魯「規模7.2強震」夜襲！

即／秘魯7.2強震「發布海嘯警報」！

吃「世界最好吃泡麵」山頂卻被弄禿了

以為空姐是男的　她被趕下飛機

快訊／日厚勞省：小林製藥紅麴「增至76死」

俄衛星爆炸　國際太空站人員急找掩蔽

更多熱門

相關新聞

日本零食混入「1cm老鼠大便」！回收19萬包

日本零食混入「1cm老鼠大便」！回收19萬包

日本森永製菓28日宣布自主回收約19萬包旗下熱門商品「森永小饅頭」（マンナボーロ），原因是在包裝內發現疑似小動物糞便的異物。森永製菓接獲消費者反應後，隨即啟動調查，並回收相關批次商品。

日本排放第7波核處理水　約7800公噸

日本排放第7波核處理水　約7800公噸

輕熟女東區地下街遭尾隨　他想偷拍被活逮

輕熟女東區地下街遭尾隨　他想偷拍被活逮

南韓軍方：北韓飛彈「空中爆炸解體」還吹噓

南韓軍方：北韓飛彈「空中爆炸解體」還吹噓

日本十字焦屍案最新進展！死者大女兒遭逮捕

日本十字焦屍案最新進展！死者大女兒遭逮捕

關鍵字：

超商偷拍日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

幫修陽台換同意書被打臉！網揪「是2個工程」

快訊／36歲張元植墜崖身亡！最後身影曝光

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

《大熱門》高中正妹命危　車禍畫面曝光！

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

快訊／張元植墜崖身亡！　妻子發聲了

台灣很好「但1原因崩潰」　陸人妻不再來！台人點頭

新冠中鏢「一問都是天選之人」　感染原因曝

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」

日本搭電梯「他隨口問1句」　秒被認出是台灣人

快截止了！「3張千萬發票」沒人領　繳停車費中大獎

知名中醫師突發心臟病猝逝！好友醫哀痛證實

更多

最夯影音

更多

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面