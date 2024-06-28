日本男跑10多家超商廁所偷拍PO網路　超過1000女受害

▲變態男跑10多家超商廁所偷拍，逾1000女生受害！猥褻片還上傳網路。（示意圖，翻自radichubu.jp）



圖文／鏡週刊

日本東京一名35歲男子赤尾翔太郎，被發現在10多間超商廁所內裝設針孔攝影機偷拍，警方更在他的手機裡搜出大量猥褻片，相信至少超過1000名女生受害。

據日本《讀賣新聞》與《日本新聞網》報導，赤尾翔太郎是一名上班族，不過在今年3月，被網友發現一支片，影片是在埼玉縣八潮市的一間超商廁所拍攝，明顯可見是偷拍角度，內容全部呈現女生的下體。警方發現後循線追蹤，發現赤尾涉嫌重大，於是做進一步調查。

▲赤尾被捕後承認犯行，供稱是為了滿足性欲、紓壓才偷拍並上傳網路。（翻自《日本新聞網》畫面）

警方調查發現，赤尾至少在10多間超商的公共洗手台下和女廁內插座，裝設針孔攝影機偷拍，偷拍的畫面會自動回傳到他的手機中，之後赤尾再將影片上傳網路「炫耀」。警方在本月27日依「違反性姿態攝影處罰法」將其逮捕歸案，並從赤尾的手機中發現大量偷拍猥褻片，估算受害女生超過1000人。

赤尾被捕後承認犯行，供稱是為了滿足性欲、紓壓才偷拍並上傳網路，並承認從多年前就開始犯案。目前全案已進入司法程序偵辦中。

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