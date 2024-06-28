過去渡溪靠流籠　歷經10年等待！梅村部落族人喜迎鋼便橋

▲仁愛鄉梅村部落鋼便橋完工，族人歡喜迎接通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣仁愛鄉力行和發祥地區，不僅是充滿原住民文化的特色部落，也是原鄉農產重要的產區，但早期交通不便，且梅村部落原有便橋在歷年風災豪雨摧殘下嚴重毀損，對外尚須仰賴921震災後搭建的流籠，或繞遠路到力行部落；所幸仁愛鄉發祥村梅村部落往力行的鋼便橋歷經10多年期待，日前終於順利完工開放，族人終於揮別流籠渡溪及繞路不便歲月，歡喜迎接通車。

南投縣長許淑華27日由縣府原民局長史強陪同，前往出席梅村部落往力行鋼便橋改善工程通車典禮，縣議員林庭秝、鄉民代表會主席洪文全、副主席陳秀惠及多位代表、村長、當地居民到場觀禮，並在剪綵儀式後緩步試走過嶄新鋼便橋。

許淑華說，當地族人長年殷盼有一座方便的橋樑跨越瑞岩溪，讓回家和農產運輸的路更安全；去年卡努颱風重創仁愛鄉，鄉親開始思考倡議興建梅村部落往力行鋼便橋，縣府採納鄉公所建議，以「先求有再求好」的原則挹注經費800萬元，由鄉公所執行鋼便橋興建工程，工期約7個多月就完工通車。

原民局表示，梅村部落以其獨特的原住民文化和自然資源著稱，力行村則擁有美麗的山水景色和多樣的生態系統，吸引眾多遊客，但包括103年梅雨、麥德姆颱風，112年度卡努颱風及杜蘇芮颱風，導致瑞岩溪河水暴漲、河床淤積，並沖毀既有涵管便道；縣府於去年3月啟動鋼便橋搶通工作，該橋橫跨瑞岩溪，採貨櫃工法施作：由3個貨櫃支撐，全長30公尺，寬3公尺，專為小型車輛設計，可連接發祥村和力行村、大幅縮短行車時間，並促進當地經濟和產業之發展災害期間亦作為聯外替代道路，避免衍生孤島效應。

仁愛鄉長江子信、林庭秝、發祥村長全芊蕙及鄰長吳春文都同聲感謝許淑華聽見鄉親心聲，為落後30年的梅村部落注入發展新動能，認為新橋對當地居民來說，不僅是重要的交通線，更是一條通向新未來的道路。