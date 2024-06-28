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國1林口交流道改善工程今辦上梁典禮　拚116年1月完工

▲▼國1林口交流道改善工程今(28日)舉辦橋梁上構上梁祈福典禮。（圖／高公局提供）

▲國1林口交流道改善工程將於116年1月完工。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

「國道1號林口交流道改善工程」今（28日）舉辦橋梁上構上梁祈福典禮，預計116年1月完工，交通部長李孟諺前往視察，盼朝向安全且如期如質達成完工通車為目標，儘早提供更優質的交通服務。

國1林口交流道改善工程橋梁上構上梁祈福典禮今由交通部長李孟諺主持，李孟諺致詞時表示，林口、龜山地區的人口快速成長，周邊有醫院、免稅購物商城、科技園區以及郵政物流中心，尖峰時間車流量大，也造成往返台北的路段較易塞車；透過交通工程的改善，將可以提供當地民眾更便利的交通環境，也能改善林口路段的壅塞情形。

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李孟諺強調，未來林口交流道改善工程完工通車後，可改善匝道車流交織，降低交通事故，提升匝道與地區道路服務水準，鏈結高快速道路網絡，提高整體路網效益，紓解交流道及周邊道路壅塞情況，更能促進林口地區都會型態的蓬勃發展。

▲▼國1林口交流道改善工程今(28日)舉辦橋梁上構上梁祈福典禮。（圖／高公局提供）

▲國1林口交流道改善工程今舉辦橋梁上構上梁祈福典禮。（圖／高公局提供）

高公局則表示，林口交流道是台灣北部林口、龜山地區30萬居民的交通要道。隨著該地區醫療、科技、影視、居住及遊憩等大型開發迅速發展，每年進出的交通行旅已大幅成長至6000萬輛次，為全國交流道最高。

高公局指出，國道在此區段雖已提供兩處交流道分散車流，原簡易型交流道於尖峰時間已無法消化龐大車流，壅塞回堵加劇嚴重。本工程改善內容主要為林口A交流道增設南出、北入高架匝道、林口A、B南出南入及北出北入交織改善及南下主線39.4k至林口A南出匝道拓寬，以優化改善交通運作效率。

▲▼國1林口交流道改善工程今(28日)舉辦橋梁上構上梁祈福典禮。（圖／高公局提供）

▲國1林口交流道改善工程將可紓解車潮。（圖／高公局提供）

高公局強調，施工團隊在努力克服複雜的交通維持作業、管線遷移、水保及植栽移植等挑戰後，達成了上構吊梁的階段性成果，後續施工團隊仍將持續趕辦工程，在儘量降低施工對交通造成的影響下，如期如質於116年1月完工。

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