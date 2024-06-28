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坐月子遇到921地震　台中女聽到地震警報「頭爆痛半身麻木」求診

▲▼ 高雄市搜救隊支援花蓮地震救災。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲花蓮大地震奪走多條人命，也讓過往曾歷經921大地震的民眾產生「震後症候群」。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市一名48歲女性上班族在4月3日花蓮地震後，長達一個月時間間歇性頭暈，走在路上仍覺得地面搖晃，甚至有頭痛、噁心、上半身麻木等症狀就醫。醫師診斷發現，患者曾遭遇921大地震，花蓮地震後又引發其「震後症候群」，經過藥物治療，頭暈與身體麻木症狀已經緩解，但自覺性顫抖仍持續回診治療中。

台中醫院神經內科醫師王星翰說，該患者表示，近25年前921大地震發生時，她剛好在南投娘家坐月子，半夜天搖地動時她正在餵尚未滿月的兒子母奶；今年4月3日大地震時，因為手機警報發出時剛好在講電話，突發的警報讓她當場被嚇到，之後就出現上述症狀。

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▲台中醫院王星翰。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中醫院醫師王星翰，「43大地震」後2個月內，光他的慢性頭痛特診，就出現近10個疑似「震後症候群」頭暈、頭痛就醫的患者。（圖／記者游瓊華攝）

經過檢查，排除一些頭暈、肢體麻木等神經傳導等疾病後，王星翰給予患者解釋及心理支持，並開立抗焦慮及抗頭暈藥物，還建議病患者可透過練習專注及放鬆運動來維持自律神經的穩定，使身心狀態不易受外在因素而起伏。目前患者症狀逐漸緩解中。

王星翰也提到，「43大地震」後2個月內，光他的慢性頭痛特診，就出現近10個疑似「震後症候群」頭暈、頭痛就醫的患者，年紀從38歲到85歲不等。王星翰提醒，患者如果持續不明原因頭暈頭痛，或者本身有三高、腎臟病史或是高齡長者，經休息後症狀仍持續超過2周以上甚至惡化，建議儘早到醫院找專科醫師檢查。

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