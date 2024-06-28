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元山科技熱心公益　捐贈南消官田消防高效能照明設備

▲元山科技公司28日捐贈給台南市消防局官田消防分隊，一批高效能照明手電筒及消防頭燈固定座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲元山科技公司28日捐贈給台南市消防局官田消防分隊，一批高效能照明手電筒及消防頭燈固定座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升大台南地區救災救護工作的效能，元山科技公司28日捐贈給台南市消防局官田消防分隊一批高效能照明手電筒及消防頭燈固定座，主要係為了提升消防分隊救災救護各項勤務的品質及安全，也替消防人員保駕護航。

此次捐贈的設備包括先進的高效能照明手電筒和專業的消防頭燈固定座，能夠在緊急情況下提供更充足的照明支援。高效能照明手電筒具有高亮度、長續航時間和堅固耐用的特點，加上消防頭燈固定座，更可以為消防員執行勤務時提供了穩定可靠的光源，在夜間可以看得更加清楚，提升救災救護的效率。另外，由於近日天氣酷熱，消防人員執勤時常汗如雨下，為了體恤其辛勞，元山科技陳冠宏董事長更額外加碼捐贈直流電風扇7台，大大的提升消防人員備勤環境的舒適度。

▲元山科技公司28日捐贈給台南市消防局官田消防分隊，一批高效能照明手電筒及消防頭燈固定座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，秉持著市長黃偉哲的施政理念，守護民眾生命財產安全，非常感謝元山科技的慷慨捐贈，這些高效的照明設備將大大增強同仁於緊急救援任務中的應對能力和效率。相信消防同仁會善加利用這些設備，進一步提升救災救護工作的品質，保障市民的生命財產安全。

第二大隊大隊長王騰毅表示，元山科技一向致力於企業的社會責任，發揮人溺己溺，人飢己飢的精神。元山公司不僅在科技創新領域有所建樹，更積極參與各類公益事業，關心社區與環境發展。這次捐贈行動中，體現了企業對社會的關懷與擔當，傳遞了正向的能量。

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