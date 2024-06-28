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日本搭電梯「他隨口問1句」　秒被認出是台灣人！全場炸樓

▲▼日本旅遊,淺草,雷門,日本,東京,。（圖／記者施怡妏攝）

▲日本到處都是台灣人。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人飛日本遊玩，但置身的空間仍擠滿台灣人！一名網友笑虧，與陌生人搭電梯，隨口問去幾樓，對方先是回答3樓後，接著反問原PO是不是台灣人，讓原PO大笑「突然想到我在日本，但怎麼到處還是台灣人？」文章引來2.5萬人按讚笑虧，「在日本藥妝店踩到人說了拍謝，對方過了30秒說：不就還好我聽得懂！」

一名網友在《Threads》表示，某次在日本搭電梯，看到有其他人一起搭乘，他都會習慣問一句「幾樓？」對方回了3樓後，秒追問「你是台灣人嗎？」

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當下原PO點頭回應「對！」對於這有趣的狀況，讓他不禁笑虧，「突然想到我在日本，但怎麼到處還是台灣人？」

文章曝光後，無獨有偶，一名人妻也笑噴分享，「一樣欸，我們去東京，突然有人說幾樓？我老公回7樓，哈哈笑出來，整棟超多台灣人」。

其他網友也炸樓回應，「今天在環球影城，我剛進去就聽到身後傳來一聲：靠北啊我門票勒，我真的沒想到進環球影城聽到的第一句居然是這個...」「去大阪，在藥妝店結帳ing，當下跟男友爭執+小鬥嘴，店員阿姨：賣灣ㄍㄟ，出來ㄙㄥˋ賣灣ㄍㄟ啦，我跟男友都問號，然後大爆笑，聽到台語超親切的啦」、「我連去當天遊客不到10位的景點都遇到台灣人了」、「在日本藥妝店踩到人說了拍謝，對方過了30秒說：不就還好我聽得懂哈哈」、「到沖繩壽司店用餐，店裡頭幾乎都是台灣人，心裡頭超納悶？我記得我是出國到沖繩玩，怎麼會又回到台灣了」。

不只日本，還有網友說，「剛從首爾回來，真的整個首爾到處！真的到處都是台灣人，everywhere！超誇張」、「我連在克羅埃西亞都遇得到雄獅旅遊的台灣團」。

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