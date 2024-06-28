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「沒出事真的阿彌陀佛！」立法院電梯鑑定報告驚爆11項安全缺失

立法院中興大樓電梯頻繁故障，立委、助理受困事件一再上演。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

立法院中興大樓電梯頻繁故障，立委、助理受困事件一再上演，成為「跨屆」燙手山芋，院內總務處上個月就找來第三方單位進行鑑定。本刊掌握，電梯鑑定報告書近日出爐，內容洋洋灑灑列出至少11項缺失，包括電梯鋼索磨損超過法規下限，電梯新、舊組件並存導致運轉異常等安全疑慮，讓院內知情人士直呼：「至今沒出事真的阿彌陀佛！」

曾發生急墜狀況的中興大樓電梯，被調侃是國會「大怒神」，光本月就至少鬧出5次故障事件，甚至有立委衰受困10分鐘。由於電梯使用需求大，且不乏部會首長、重要官員、外賓會搭乘，為避免憾事發生，立法院總務處日前找來機械技師公會進行勘查檢修，盼徹底解決電梯故障問題。

本刊調查，機械技師公會鑑定結果出爐，逾百頁的報告內容顯示，中興大樓3台電梯合計至少有11項缺失；其中，又以編號為E1的電梯災情最慘重，7條鋼索有4條磨損超過法規下限，以及機坑處調速機鋼索脫軌異常，喪失安全保護功能，未設置最上、最下極限開關，嚴重影響使用者搭乘安全。

不僅如此，鑑定報告也指出，由於電梯契約廠商六川公司，並非原製造廠商，不具備實際維護保養能力，所以每個月的保養作業淪為例行形式，一旦遇到異常或當機狀況，要再由另一家台灣蒂升公司派員以搶修名義到場排除，而未定期執行控制盤、信號裝置維護保養作業的結果，就是導致3部電梯運轉異常頻率增加，造成關人、急墜等事件，屬重大缺失事項。

3部電梯過去雖有進行改善工程，但僅針對部份組件做更新，而非全面更新，因此呈現新、舊組件並存的現象，沒更新的舊組件甚至已使用近30年，陸續出現老化、劣化，影響功能、效益狀況，且有使用不便及安全上疑慮等情事。換言之，3部電梯外觀看似很新，但內部組件老舊，堪稱「拉皮電梯」。

鑑定報告最後總結，有鑑於契約廠商維護保養的執行能力、零組件取得及時效性，電梯進行改善工程後仍故障不斷，中興大樓電梯設備已淪為頭痛醫頭、腳痛醫腳困境，針對異常高故障率，應尋求徹底解決目前治標不治本的狀況，並考量電梯設備使用率高、且使用者主要為委員及其助理的重要場合，安全性需求高，建議可尋求新機種之遠隔監控系統來進行優化。

根本解決之道即編列預算，進行3部電梯的整機更新，由品質優良、信譽卓著之專業廠商，且有充足人力、備品材料，以因應並解決緊急之需求。

本刊掌握，立法院長韓國瑜十分看重此事，一再強調「不能拿生命開玩笑」，要求總務處長廖炯志即刻處理電梯問題，該修就修、該換新就換新。總務處對此有所行動，除了將依契約對廠商究責，更會在28日下午2點30分，在中興大樓召開「立法院委員研究會館電梯改善公開說明會」，盼徹底解決電梯安全問題。


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