前女友擁新歡！醋男開車「來回3次」猛撞現任　冷笑：人我撞的！

▲金門男不爽前女友現任，開車衝撞對方。（資料圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門縣上月22日發生一起恐怖情殺事件！一名楊姓男子因不滿從事酒店工作的前女友另結新歡，竟開車來回3次猛撞前女友的現任莊姓男友，接著又下車徒手毆打、持輪胎鋼圈狠砸莊男頭部，導致莊男身體多處骨折受傷。檢方近日偵結，依殺人未遂等罪嫌將楊男起訴。

檢方起訴指出，今年5月22日清晨5點03分，金湖分局接獲民眾報案，指稱金湖鎮中正路發生一起車禍，警方獲報趕抵，現場為2部汽車碰撞，一名楊姓男子到KTV喝酒消費時，接到前女友的現任男友莊姓男子打電話，相約到金湖分局附近談判，楊男雖有喝酒，但仍開車到約定地點。

▲莊姓男子被楊男開車衝撞、毆打，路面留下大片血漬。（資料圖／記者林名揚翻攝）

不料，楊男行經中正路時，發現莊男和前女友站在路旁，一時醋勁大發，便開車朝莊男和他身旁的車子猛撞4次，其中有3次撞到莊男，導致莊男頭部、腿部受傷，路面留下大片血跡。

而楊男的轎車和莊男的轎車經碰撞卡住後，楊男發現無法繼續衝撞，便下車徒手毆打莊男，並再持路邊的輪胎鋼框毆打莊男的頭部和身體，導致莊男的頭部和身體多處受傷、骨折。所幸經在場多位民眾制止，楊男才停手，而警方到場時楊男還冷笑，直言：「人是我撞的，我自首」。

警方調查時，測得楊男吐氣所含酒精濃度達每公升0.46毫克，莊男的轎車車尾被撞得有大面積凹陷、破裂。

▲金門醋男開車衝撞前女友現任。（資料圖／記者林名揚翻攝）

全案進入偵查並經過一個月密集蒐證，近日偵查終結，金門地檢署今日依殺人未遂、酒駕、毀損等罪將楊男起訴。