高致死率！金門7人頭痛高燒確診恙蟲病　縣府籲出入草叢避免叮咬

▲金門今年恙蟲病累計7例，衛生局進入社區衛教。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

夏季是蚊蟲活躍的季節，金門縣恙蟲病高感染期在每年5至10月，縣府統計，截至26日，縣內已有7人確診。衛生局表示，患者易出現高燒、頭痛、皮膚丘疹等症狀，叮咬處會出現焦痂，若未及時治療死亡率相當高，應避免進入草叢或樹林，並且不要暴露皮膚。

金門衛生局表示，經調查確認感染地點後，除了請所轄鄉鎮公所協助村落周邊除草及清理環境外，並至感染地點社區針對民眾做衛教宣導，也呼籲民眾避免進入雜草叢生的秘道小徑，因平時人煙稀少，常常是老鼠的出沒之地，而老鼠正是恙蟲的主要宿主。

▲恙蟲病有高致死率。（圖／記者林名揚翻攝）

衛生局指出，現正是恙蟲病高感染時期，無論登山或其他戶外活動，應避免進入草叢及樹林，注意不將皮膚暴露。恙蟲病主要是透過恙蟎叮咬傳染，未穿著長袖衣褲等防護措施，很容易在穿越草叢時遭到叮咬，恙蟲病的潛伏期大約9到12天，患者可能會出現高燒、頭痛，皮膚出現紅色丘疹等症狀，叮咬處會出現焦痂，若未及時治療死亡率相當高。

另，目前東南亞國家登革熱疫情嚴峻，且持續於台灣發生境外移入病例。金門縣也在今年4月出現首例境外移入登革熱病例，提醒民眾若前往東南亞等登革熱高風險地區旅遊，應於戶外活動時穿著淺色長袖衣褲並使用防蚊藥劑等防蚊措施，同時落實家戶「巡、倒、清、刷」；倘若身體出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應立即就醫並告知醫師旅遊活動史。

▲夏季為蚊蟲活躍季節。（圖／記者林名揚翻攝）

依疾病管制署統計，今年截至6月24日，國內登革熱境外移入個案累計108例，感染地以東南亞國家為主，以印尼56例為多，其次為馬來西亞18例及馬爾地夫9例；國內登革熱本土個案累計166例，目前台灣南部尚有零星本土病例，仍不可輕忽。

衛生局呼籲，民眾前往郊外活動時，應做好個人防護措施，於衣物及皮膚裸露部位，依照標籤指示說明使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑。此外，離開草叢後請儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙蟎附著叮咬，如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以便及時診斷和治療。