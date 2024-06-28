台南新地標+1！7-11全新950坪大商場今開幕　購物、餐廳通通有

▲統一超商與南部科學園區管理局合作打造最新「Park 17南科商場」，終於在今（28）日盛大開幕。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

台南新地標+1！統一超商打造最新「Park 17南科商場」，於今（28）日盛大開幕，2層樓共950坪的大空間，集結購物、用餐、娛樂、生活等服務，讓民眾可以滿足所有需求，而為慶祝Park 17南科商場今日開幕，消費者只要憑今日當日商場內店家消費發票滿711元，即可參加1次轉轉樂抽小禮品。

統一超商與南部科學園區管理局合作打造嶄新的「Park 17南科商場」，以台南自然生態、歷史人文和科技綠能為設計主題，著重「戶外優化」、「友善規劃」、「智能科技」、「多元品牌」、「空間活化」五大面向，強調「創意極致、品味生活」意象，成為台南最豐富便利的新地標。

▲「Park 17南科商場」外觀明亮通透，以鯨魚形象打造並規劃戶外廣場。



▲「Park 17南科商場」擁有950坪大空間，分為2層樓。

「Park 17南科商場」於今（28）日正式開幕，共分為2層樓，1樓707坪、2樓243坪，合計950坪，購物、用餐、娛樂、生活服務一站全搞定。商場外觀明亮通透、以鯨魚形象打造並規劃戶外廣場，將不定期舉辦市集或車展；另內部空間改善便利性，提升無障礙用餐環境、增設輪椅充電插座等，架構友善環境。

「Park 17南科商場」匯集11個品牌櫃位，包含7-11、星巴克、台安藥局、摩斯漢堡、翰林茶館、老董牛肉麵、田田好食、好好吃飯及大諾亞飲料、翠蓮原味生活館、優品小農介紹所；不僅新增在地好味道，還特別引進南科地區唯一的台安藥局，提供顧客除購物、用餐外還能享有健康和便利的服務。

▲▼「Park 17南科商場」匯集11個品牌櫃位，購物、用餐通通都有。



不僅如此，「Park 17南科商場」改裝後更活化空間，於2F增設博客來書籍區、個人行動辦公室等設施；另智能科技方面引進iBooks智能情報站、智能點餐、電動車快充服務等服務；歡慶「PARK17 南科商場」開幕，消費者於今（28）日開幕首日憑當日商場內店家消費發票滿711元（可多張累計），即可參加1次轉轉樂抽小禮品，數量有限，送完為止。

▲用餐空間。

家樂福中原店近日重新開門營業，升級全新Hyper3.0新裝，賣場內空間達3000坪，不僅首創通路電子遊樂場引進全新店中店「老虎歡樂世界」，還找來國內酒類零售店龍頭「酒條通」合作，提供超過600款酒類品項，選擇豐富、採買更便利，更多詳細資訊可參考《停業半年⋯家樂福中原店5／15重新回歸！ 全新亮點搶先看》。

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▲家樂福中原店近日重新開幕。（圖／記者蕭筠攝）