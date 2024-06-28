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7-11最新周末優惠來了！咖啡買2送1、冰棒買1送1

▲7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲天氣熱喝冰涼的咖啡飲品最爽快！7-11祭出濃萃拿鐵、濃萃美式、一顆檸檬青茶等買2送1，還有西西里風檸檬氣泡咖啡2杯99元。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

下班就衝超商補貨！超商自今（28）日起至6月30日推出最新周末優惠，咖啡飲品、零食、冰品、泡麵等超多品項通通下殺優惠價，像是大家最愛喝的濃萃拿鐵、濃萃美式等皆可享買2送1，韓國泡麵特價買2送2，而炎炎夏日必備的冰棒最便宜買1送1爽吃。

7-11門市自今（28）日起至6月30日推出「超值五六日」優惠，超多品項通通下殺折扣，咖啡飲品有CITY CAFE濃萃拿鐵／濃萃美式買2送1、CITY一顆檸檬青茶買2送1、CITY香橙果纖風味系列同品項買2送1、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶／熱黑糖珍珠燕麥奶／冰胭脂珍珠歐蕾任選買2送1、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡2杯99元，另外還有西雅圖盒裝咖啡指定品項任選買1送1。

▲▼7-11「超值五六日」優惠。（圖／7-11提供）

▲▼7-11本周「超值五六日」優惠品項超豐富，從吃到喝通通都有。

▲▼7-11「超值五六日」優惠。（圖／7-11提供）

泡麵有日清合味道杯麵（香辣海鮮／海鮮）任選加10元多1件、農心爽口海鮮烏龍麵買2送2、阿Q桶麵（雞汁排骨／紅椒牛肉／生猛海鮮／韓式泡菜／蒜香珍肉）任選2件59元；冰品有CAFE!N咖啡夾心醬雪糕脆脆買2送2、原味本舖紅豆牛奶冰棒買1送1、LOTTE爽冰淇淋全品項任選買2送1、韓國熊津（米漿年糕冰／青梅脆脆冰）任選買2送2。

罐裝飲品有韓國熊津青梅飲買2送2、可口可樂435ml買2送2、悅氏Light鹼性水720ml買1送1；零食有健達巧克力含牛奶內餡（4入）2件67元、手摘果物任選2件55元、泰國MIX脆脆條任選買1送1、韓國Sweetory杏仁果任選買1送1；食品有21Plus美式烤半雞2件249元、濃蒜排骨酥／鄧師傅三杯雞任選買2送2。

生活用品則有Panasonic鹼性10入（3號／4號）任選買1送1、韓國Milk Baobab香氛沐浴乳1000ml任選加1元多1件、白蘭小蒼蘭洗衣精補充包2包150元、五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙（60抽x6包）特價單串89元、Tempo抗菌倍護濕巾迷你裝（8片*6包）買1送1、圖畫／漫畫全品項任選2件95折。

全家自即日起至6月30日也有會員限定25項商品優惠，包含Let’s Café經典冰磚拿鐵／私品茶夏芒粉角青茶「第2杯10元」、杜老爺曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕「加10元多1件」、農心香辣雞肉風味辛拉麵「買1送1」、辛香菇杯麵／辣白菜泡菜拉麵「任選加10元多1件」等，詳細可看圖片。

▲▼全家最新會員優惠、康康五。（圖／全家提供）

▲全家會員限定25款商品優惠一次看。

另外，全家自今（28）日起至6月30日再加碼「康康五」優惠，品項有杜老爺特級冰淇淋甜筒、阿奇儂X鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕、FMC鹼性離子水800ml、UCC無糖咖啡185g通通可享「同品項買1送1」，海尼根啤酒500ml（4入組）則特價單組195元。

▲▼全家最新會員優惠、康康五。（圖／全家提供）

▲全家本周「康康五」優惠，杜老爺特級冰淇淋甜筒、阿奇儂X鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕、FMC鹼性離子水800ml、UCC無糖咖啡185g可享「同品項買1送1」。

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