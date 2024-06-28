陸女救日本母子被捅死！　日駐華使館「降半旗」致敬：願安息

▲胡友平搶救多日仍不幸身亡。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

一對日本母子24日在大陸江蘇蘇州遇上男子持刀砍人，上前阻止行兇的大陸女子胡友平，身中數刀不治身亡。日本駐華使館今（28）早降半旗，向胡友平的「大義之舉」致敬。

日本國駐華大使館今早在官方微博發文稱，「驚聞胡友平女士經搶救無效不幸離世，我館深感痛惜。胡友平女士以一己之力從歹徒手中保護了無辜的婦幼，相信她的勇氣與善良也代表了廣大中國民眾。我們在此向胡女士的大義之舉致敬，願胡女士安息。」

▲日本駐華大使館貼文內容。（圖／翻攝自微博）

該貼文還配上降半旗的動圖，吸引超過1.2萬人按讚，留言區大批網友評論稱，「她保護了無辜的孩子。也守住了中國人的尊嚴」、「降半旗，日本國這是對胡友平女士最大的尊重，願逝者安息」、「謝謝你。友好平等。」、「謝謝，願中日普通人不要仇恨，一直保持友好」。

另外，江蘇省蘇州市人民政府指出，已認定其見義勇為行為，正按程序追授其蘇州市「見義勇為模範」稱號。

據早前通報，蘇州市高新區塔園路新地中心公交站台發生一起持刀傷人案件，造成3人受傷，其中1人為中國籍，2人為日本籍，犯罪嫌疑人被迅速制服；胡友平在阻止嫌疑人犯罪過程中受傷嚴重，經送醫搶救無效於26日不幸離世；兩名日籍人員中，1人在院治療，無生命危險；另1人當日已出院。

據涉事日籍成年傷者陳述，犯罪嫌疑人行凶時，胡友平阻攔了犯罪嫌疑人並被刺傷倒地，涉事日籍成年傷者的兒子得以趁機躲開。

現場目擊市民看到，胡友平先是拉住犯罪嫌疑人，又從身後抱住嫌疑人，嫌疑人反手將她刺傷，致其倒地後仍繼續追刺時，被市民、途經司機和巡警制服在馬路上，「如果當時犯罪嫌疑人沒有被攔住，將會有更多人受傷。」