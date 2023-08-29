日使館被扔磚頭、學校被丟石塊　陸外交部：根源是「核汙水排海」

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

記者蔡儀潔／綜合報導

核廢水排海事件令中日民間關係持續惡化，有民眾24日在北京向日本駐華使館扔磚頭，而中國駐日使館則表示，近日接到大量來自日本國內的騷擾電話。對此，大陸外交部今（29）日回應稱，中方已對日方的關切做出回應，同時對駐日使館遭受滋擾提出嚴正交涉。

在今日的大陸外交部例行記者會上，外媒提問官方是否會針對反日行為呼籲保持冷靜，發言人汪文斌表示，中方已經對日方的關切做出回應，並表明了堅決的立場，同時對中國駐日本使領館遭受滋擾提出了嚴正交涉。

汪文斌表示，中國一直按照法律保障在華外國人的安全和合法權益；日本政府強行啟動「福島核事故污染水」排海，引發各國人民強烈憤慨，這是導致當前局面的「根源」所在。

汪文斌指出，針對日方的極端自私和不負責任的錯誤行徑，中國和其他利益攸關方有權利、有責任採取正當、合理、必要的防範措施，維護海洋環境安全，維護食品安全和人民群眾的身體健康；日方要做的是立即糾正錯誤、停止排海，而不是相反。

實際上，自日本核廢水排海後，大陸民間反日情緒高漲。一名男子24日向日本駐中國大使館扔磚頭。日媒今日引述使館官員說法稱，疑犯當場被警方拘捕，使館無人員受傷或設施損毀，已經加強保安措施。

無獨有偶，日本駐青島總領事館表示，當地民眾24日向青島日本人學校投擲石塊，並未造成人員受傷及設施損壞，一名涉案男子被捕。

另外，大陸出現赴日旅遊現退團潮，日本美妝品牌亦遭到抵制。

日本方面，外務省指出，國內接到了很多從中國打來的騷擾電話。日本駐華大使館25日發佈日語通知，強調因不能排除發生不測的可能性，請在華公民外出時注意不要大聲說日語，謹言慎行；需要訪問大使館時，要密切注意大使館周圍的情況。

中國駐日使館則表示，近日接到大量來自日本國內的騷擾電話，對使領館正常運轉造成嚴重干擾。