快訊／張元植墜崖身亡！　妻子發聲了

▲張元植意外墜落身亡。（圖／翻攝自張元植FB）

文／中央社

台灣知名登山家張元植昨天攀爬法國白朗峰時，沒想到不慎失足墜崖，尋獲時已無生命跡象，享年36歲，家屬今天也證實此項消息。

根據法國媒體Franceinfo報導，1名36歲的台灣登山者昨天與朋友在攀爬白朗峰（Mont Blanc）山系中的南針鋒（Aiguille du Midi）時，因失足不慎墜崖250公尺深，尋獲時已經沒有生命跡象，消息傳回台灣的登山界，引發廣泛討論，因為線索直指為台灣知名登山家張元植。

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張元植的媽媽與妻子透過聲明指出，張元植於法國當地時間6月27日在沙木尼（Chamonix）的Plan de l'Aiguille區域攀登，約莫早晨7時左右發生了墜落事件，很不幸地離開了大家，「昨天除了許多朋友提供訊息協助處理外，駐法代表處、駐日內瓦辦事處也提供相關協助。」

張元植的媽媽與妻子透露，因為事出突然，同時希望避免無法完整回覆造成資訊落差，所以較慢向外界回應，並提到目前仍在處理後續相關事宜，並準備前往沙木尼帶張元植（遺體）回台灣，「後續再向關心元植與家屬的朋友們說明事故概況，謝謝大家關心與鼓勵。」

熱愛登山的張元植，過去曾在自己的文章中直言，登山是一件會死人的運動，甚至形容在登上山巔之途，就是在死亡的陰影之下，「正因為登山與死亡緊緊相扣，它也因此與其他運動有決定性的差異。在之中，我們能更切身的體會與咀嚼，何謂生命。」

張元植認為，死亡永遠只是「可能」，但不會作為登山者的「選項」，而透過這個「可能」意識到生命的有限、認識到人體的脆弱、體會到命運的無常，「正因為知道了生命的短促，就更想要在這短暫的時光中，綻放出更璀璨的光芒。」