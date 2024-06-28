臉書標記「和張元植在K2」　作家悼：一部分的我，也隨著他死去

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臉書標記「和張元植在K2」　陳德政悼：一部分的我，也隨著他死去

▲▼「K2」被公認為地球表面最困難的一座山！作家陳德政2019年與台灣登山家呂忠翰、張元植同行加入「K2 Project」，回國後寫下《神在的地方──一個與雪同行的夏天》。（圖／新經典文化提供）

▲作家陳德政在2019年與台灣登山家呂忠翰、張元植同行，遠征世界第二高峰K2。如今聽聞張元植傳出噩耗，也在臉書悼念。左起：呂忠翰、陳德政、張元植。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣登山家張元植昨27日攀登白朗峰時，傳出墜崖身亡，消息一出驚動各界。曾與他一起遠征「世界第二高峰K2」的作家陳德政，今（28）日也在臉書發文哀悼，貼文標記「和張元植在K2」，內容提到，「元植是我遇過本性最好的人 無私 善良 勇敢」，並說「我跟著他，一起痛痛快快地活過。如今一部分的我，也隨著他死去。」

陳德政曾經以隨隊報導者的身分，跟登山家張元植、呂忠翰，一起遠征世界第二高峰K2，在氧氣濃度只剩海平面的一半、日夜溫差50度的基地營生活了一個月，後來寫下《神在的地方——一個與雪同行的夏天》於2021年由新經典文化出版，被讚為是20年來「最深入、最動人的K2峰紀行」。

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張元植傳出墜崖意外身亡消息後，登山界也紛紛發出哀悼訊息，而陳德政稍早也在個人臉書發文，並標記「和張元植在K2」。內容表示張元植是他遇過本性最好的人，無私、善良、勇敢，「我跟著他，一起痛痛快快地活過」、「如今一部分的我，也隨著他死去」。

▲《神在的地方》被讚為是20年來最深入、動人的K2峰紀行。（圖／新經典文化提供）

陳德政說，這輩子能認識他，跟他當朋友，覺得很光榮，並表示，張元植這生的每一分，每一秒，他都為自己而活，為心目中理想的世界，高貴的理念而活，「他活得很絕對，一點都不妥協，在害怕跟別人不一樣的、從眾的台灣社會，他是一個巨大的存在」。

陳德政感慨，張元植的過早離開是一個巨大的損失，不只是對攀登社群和戶外圈，也對於整個社會，因為「台灣只有一個張元植」。更悲痛的說，「從昨天得到消息到現在，我都不覺得這件事是真的，你在跟我們開玩笑，對吧？」

他表示，有很多話想對張元植說，但此刻他留給自己，「我不會辜負你交給我的那些故事，我們會盡好自己的本分，帶著希望，繼續向前走。and you will always be my favorite person in the world 我會一直想念你」。

有關2019年陳德政與兩位登山家攀登K2，最後在距頂峰400公尺時，被迫下撤，留下懸念。書中也揭露了心路歷程，他們對攀登本質的思考，面山時的虔誠謹慎，在緊要關頭決定回頭的理智、身心面臨的巨大考驗等，都讓他重新思索成功的定義，「不是只有登頂才能成就一個人，登頂只是一瞬，登山不是」。呂忠翰、張元植拓展出了台灣攀登史新頁，也成為陳德政一生一遇的歷程。

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