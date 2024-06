臉書標記「和張元植在K2」　作家悼：一部分的我，也隨著他死去

▲作家陳德政在2019年與台灣登山家呂忠翰、張元植同行,遠征世界第二高峰K2。如今聽聞張元植傳出噩耗,也在臉書悼念。左起:呂忠翰、陳德政、張元植。(圖/新經典文化提供)

記者林育綾/綜合報導

台灣登山家張元植昨27日攀登白朗峰時,傳出墜崖身亡,消息一出驚動各界。曾與他一起遠征「世界第二高峰K2」的作家陳德政,今(28)日也在臉書發文哀悼,貼文標記「和張元植在K2」,內容提到,「元植是我遇過本性最好的人 無私 善良 勇敢」,並說「我跟著他,一起痛痛快快地活過。如今一部分的我,也隨著他死去。」

陳德政曾經以隨隊報導者的身分,跟登山家張元植、呂忠翰,一起遠征世界第二高峰K2,在氧氣濃度只剩海平面的一半、日夜溫差50度的基地營生活了一個月,後來寫下《神在的地方——一個與雪同行的夏天》於2021年由新經典文化出版,被讚為是20年來「最深入、最動人的K2峰紀行」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張元植傳出墜崖意外身亡消息後,登山界也紛紛發出哀悼訊息,而陳德政稍早也在個人臉書發文,並標記「和張元植在K2」。內容表示張元植是他遇過本性最好的人,無私、善良、勇敢,「我跟著他,一起痛痛快快地活過」、「如今一部分的我,也隨著他死去」。

▲《神在的地方》被讚為是20年來最深入、動人的K2峰紀行。(圖/新經典文化提供)

陳德政說,這輩子能認識他,跟他當朋友,覺得很光榮,並表示,張元植這生的每一分,每一秒,他都為自己而活,為心目中理想的世界,高貴的理念而活,「他活得很絕對,一點都不妥協,在害怕跟別人不一樣的、從眾的台灣社會,他是一個巨大的存在」。

陳德政感慨,張元植的過早離開是一個巨大的損失,不只是對攀登社群和戶外圈,也對於整個社會,因為「台灣只有一個張元植」。更悲痛的說,「從昨天得到消息到現在,我都不覺得這件事是真的,你在跟我們開玩笑,對吧?」

他表示,有很多話想對張元植說,但此刻他留給自己,「我不會辜負你交給我的那些故事,我們會盡好自己的本分,帶著希望,繼續向前走。and you will always be my favorite person in the world 我會一直想念你」。

有關2019年陳德政與兩位登山家攀登K2,最後在距頂峰400公尺時,被迫下撤,留下懸念。書中也揭露了心路歷程,他們對攀登本質的思考,面山時的虔誠謹慎,在緊要關頭決定回頭的理智、身心面臨的巨大考驗等,都讓他重新思索成功的定義,「不是只有登頂才能成就一個人,登頂只是一瞬,登山不是」。呂忠翰、張元植拓展出了台灣攀登史新頁,也成為陳德政一生一遇的歷程。