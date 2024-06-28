全台鬧輸液荒！陳菁徽點出最大原因　連喊3次Taiwan Needs Help

▲國民黨立委陳菁徽 。（圖／陳菁徽辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

針對國內輸液荒議題，國民黨立委陳菁徽今（28日）在立法院國是論壇時連喊三次「Taiwan Needs Help！」，她表示，輸液會大缺，最根本的原因就是，健保給付對藥品的點值設定過低，最終沒有廠商願意生產，淪為一家或少數幾家獨佔的市場，但是一旦單一廠商出狀況，就會像現在一樣，釀成大災難。

陳菁徽說，她必須要很沉重的呼籲，台灣現在面臨非常嚴峻的護理荒、輸液荒，各層級的醫療院所、基層醫師們都在哀號，急診壅塞，關病房，缺病床，缺輸液，缺生理食鹽水，嚴重地影響到國人就醫，手術、洗腎的權益。

陳菁徽強調，這場事件就是衛福部造成的人禍，因為早在去年11月，食藥署就公告，這次出事的廠商所生產的輸液出現「黑色懸浮粒」，需要緊急收回。表示衛福部與食藥署早就知道兩個重大的警訊，這個廠商的品管是有問題，而且廠商佔市場比例高達近8成，若有突發狀況會一發不可收拾。但政府部門毫無作為，結果半年後爆發輸液荒。

「缺乏輸液，不只是醫療問題，更是國安危機」。陳菁徽說，如此基本的物資，幾乎是所有急診、住院、手術都會需要，如果近期不幸發生重大的工安事件或者嚴重的天災意外，她完全不敢想像，在醫療現場煉獄般的畫面，哀號聲、怒吼，缺輸液、缺醫護人手、缺藥品。

陳菁徽說，食藥署說輸液供貨穩定要等到10月份，是不是表示接下來的4個月，台灣要持續要向世界喊出Taiwan Needs Help。

陳菁徽想到上個月她去WHA現場時，衛福部還很自豪的跟各國代表分享Taiwan Can Help，但現在竟然要透過海外專案進口，以2-3倍的價格購買輸液。到底發生什麼事情，短短一個月，「我們從Taiwan Can Help變成Taiwan Needs Help！」

陳菁徽說，現在各層級醫院也正面臨護理人力不足的問題，但因為缺輸液，衛福部只能提供特定容量的食鹽水或者輸液，導致在整個手術或洗腎過程中，護理師要不斷去打開不同容量的輸液，更是在護理師荒的議題上雪上加霜。而輸液會大缺，最根本的原因就是，健保給付對藥品的點值設定過低，最終沒有廠商願意生產，淪為一家或少數幾家獨佔的市場。但是一旦單一廠商出狀況，就會像現在一樣，釀成大災難。