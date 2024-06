全台鬧輸液荒！陳菁徽點出最大原因　連喊3次Taiwan Needs Help

▲國民黨立委陳菁徽 。(圖/陳菁徽辦公室提供)



記者崔至雲/台北報導

針對國內輸液荒議題,國民黨立委陳菁徽今(28日)在立法院國是論壇時連喊三次「Taiwan Needs Help!」,她表示,輸液會大缺,最根本的原因就是,健保給付對藥品的點值設定過低,最終沒有廠商願意生產,淪為一家或少數幾家獨佔的市場,但是一旦單一廠商出狀況,就會像現在一樣,釀成大災難。

陳菁徽說,她必須要很沉重的呼籲,台灣現在面臨非常嚴峻的護理荒、輸液荒,各層級的醫療院所、基層醫師們都在哀號,急診壅塞,關病房,缺病床,缺輸液,缺生理食鹽水,嚴重地影響到國人就醫,手術、洗腎的權益。

陳菁徽強調,這場事件就是衛福部造成的人禍,因為早在去年11月,食藥署就公告,這次出事的廠商所生產的輸液出現「黑色懸浮粒」,需要緊急收回。表示衛福部與食藥署早就知道兩個重大的警訊,這個廠商的品管是有問題,而且廠商佔市場比例高達近8成,若有突發狀況會一發不可收拾。但政府部門毫無作為,結果半年後爆發輸液荒。

「缺乏輸液,不只是醫療問題,更是國安危機」。陳菁徽說,如此基本的物資,幾乎是所有急診、住院、手術都會需要,如果近期不幸發生重大的工安事件或者嚴重的天災意外,她完全不敢想像,在醫療現場煉獄般的畫面,哀號聲、怒吼,缺輸液、缺醫護人手、缺藥品。

陳菁徽說,食藥署說輸液供貨穩定要等到10月份,是不是表示接下來的4個月,台灣要持續要向世界喊出Taiwan Needs Help。

陳菁徽想到上個月她去WHA現場時,衛福部還很自豪的跟各國代表分享Taiwan Can Help,但現在竟然要透過海外專案進口,以2-3倍的價格購買輸液。到底發生什麼事情,短短一個月,「我們從Taiwan Can Help變成Taiwan Needs Help!」

陳菁徽說,現在各層級醫院也正面臨護理人力不足的問題,但因為缺輸液,衛福部只能提供特定容量的食鹽水或者輸液,導致在整個手術或洗腎過程中,護理師要不斷去打開不同容量的輸液,更是在護理師荒的議題上雪上加霜。而輸液會大缺,最根本的原因就是,健保給付對藥品的點值設定過低,最終沒有廠商願意生產,淪為一家或少數幾家獨佔的市場。但是一旦單一廠商出狀況,就會像現在一樣,釀成大災難。