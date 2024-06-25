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輸液再到貨36萬袋！食藥署「不認有缺貨」坦言規格使用不方便

▲▼吊點滴,住院,打點滴,病床,手術。（圖／記者李佳蓉攝）

▲國內發生輸液短缺問題，食藥署公布最新輸入製造情況，資料照。（圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

市占7成的輸液大廠「永豐化學」遭勒令停產，國內卻也因此面臨食鹽水輸液缺貨危機，恐怕影響患者開刀、住院。衛福部食藥署今（25）日公布最新調度情形，國外專案進口部分，本周將再增加36.36萬袋，國內增產則力拚一個月供應40萬袋。副署長王德原坦言，可能因為包裝規格不同臨床使用會有不方便，會虛心檢討、協助，但不認為有缺貨。

因應永豐化學工業股份有限公司新莊工廠因未能符合 PIC/S GMP規範而停止生產，影響大型輸注液藥品供應，為滿足臨床需求，食品藥物管理署從5月初起採取各項因應作為，包含專案輸入與請國內廠商增產。

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王德原表示，專案輸入生理食鹽水（以500 mL計）本周增加供應36.36萬瓶/袋，累積抵台數量將達約124.36萬瓶/袋；至於增產部分還需要時間，過去兩周供應24萬瓶，初步評估一個月可以增加40幾萬瓶，後續要持續拉高產能，預期8月以後國內增產可以達到每個月供應超過50萬瓶。

食藥署統計至113年6月24日中午，已陸續分配予醫療機構共381家次，合計約123萬瓶/袋(國產+專案輸入)。不過由於永豐先前製造都是大包裝生理食鹽水，就有醫師反應，在門診要開2公升的食鹽水卻被系統阻擋，主因就是缺貨。

王德原坦言，確實因為包裝大小不同，加上沖洗、注射等用途不同，使用上可能會增加手續與人力，雖然臨床使用可能會有不方便之處，食藥署會虛心檢討，但是不認為有缺貨發生。

當前首要之務是要讓大家都有生理食鹽水可用，王德原說，後續專案進口也會增加1000mL大包裝生理食鹽水；另針對叫不到貨的診所，評估應該是物流問題，食藥署後續會協助處理。

食藥署目前已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，醫療機構無法購得藥品時，可至該平台通報，亦會安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商供應，至 113年6月24日，計364間醫院及診所通報，共媒合744件。食藥署將持續調度藥品供應，並再次呼籲醫療機構，各類大型輸注液藥品切勿大量或重複訂購、避免浪費及使用於非臨床必要的用途。

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