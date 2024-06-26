新冠狂燒！病人衝急診等不到床「立院成關鍵」　醫嘆恐惡化

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者沈繼昌攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新冠疫情再起，胸腔內科名醫蘇一峰月中就曾透露，到急診就醫的肺炎病人，有一半幾乎都是新冠感染的肺炎，前幾日住院更是一堆病人得新冠，連原本是中風住院復健的病患也被感染。今（26）日他則發文，新冠疫情高燒不退，許多病人在急診等不到床，但現在立法院在決戰，若時間花越久，健保等不到床的人就越多。

蘇一峰今日上午在粉專指出，「新冠疫情高燒不退，許多病人在急診等不到床，健保點值太低，醫院關床減少賠錢，加重大家等床的時間。」他提到「健保點值保1」的部分，衛福部說不可能辦理，目前還要決戰立法院，直嘆「立法院決戰的時間花越久，護理師荒導致的缺床就持續越久，健保等不到床的人就越多！」

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貼文引發議論，「昨天吃飯，旁邊一位阿姨說要買素食去急診室，她孫女等床等了好久，都沒床。我說：阿姨，不是沒床，是缺護理師…」、「台灣人都說台灣的健保是世界最棒的，怎麼感覺醫療院所什麼都缺」、「還缺藥跟點滴。」

事實上，亞東醫院急診醫學部主治醫師朱聖恩月中也曾在臉書撰文，分享下班前「被燃燒殆盡」的一晚，感嘆一群經過良好訓練，可以同時處理多位急重症的專業人士，在制度下，每個月只領到4-5萬塊的薪水，工作量還爆炸，「所以制度到底怎麼了？為何醫美給得起更好，但我們這些真的在救人的，卻只能領那樣？」坦言樂見一切走向崩壞，不只是健保制度，也包含資方，以及護理界本身。